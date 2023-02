Nem as praias da Catalunha e do País Basco escaparam aos efeitos da tempestade Juliette, que, após ter brotado no mar Mediterrâneo, arrastou para dentro de Espanha uma massa de ar polar frio que fez cair as temperaturas a valores negativos. As imagens mostram os flocos de neve depositados sobre a areia da costa espanhola, em Barcelona e San Sebastián, nas esplanadas de Vitoria-Gasteiz e nos monumentos da Serra de Collserola.

A neve já tinha atingido os pontos mais altos dos Pirinéus, acima dos 2.000 metros — nada de extraordinário se pensarmos que essa é a altitude máxima da Serra da Estrela e que o ponto mais elevado de Portugal (a Montanha do Pico, nos Açores) chega aos 2.351 metros. Estranho é que o frio será tanto que a neve sobreviverá até às praias da Catalunha e do País Basco, passando pelos cume das serras de Maiorca.

O porta-voz da Agência Estatal de Meteorologia (Aemet), citado pelo El País, avisou que “o ambiente frio continuará durante toda a semana, com nevadas nas quais a temperatura cairá abaixo dos -5ºC tanto na terça quanto na quarta-feira em grandes áreas do interior; e até -10ºC nas áreas montanhosas”. Nos Pirinéus, por exemplo, os termómetros chegaram a marcar -19ºC na segunda-feira.

Mas na Catalunha, um famoso destino europeu de verão, registou-se na segunda-feira a queda de neve acima de 200 metros de altitude, em pontos do país onde não nevava há decadas, conta o El País. Em Barcelona, o frio era tanto que as temperaturas não chegavam aos 2ºC e, em algumas regiões montanhosas, acumularam-se em mais de cinco centímetros de gelo — no Observatório Fabra, chegou aos sete.

Este frio também está a afetar Portugal Continental. Pelo menos até à manhã de quinta-feira, 2 de março, 17 distritos de Portugal continental — todos, com exceção de Faro — estarão sob aviso amarelo de baixas temperaturas. O frio está a ser causado por uma massa de ar “transportada na circulação conjunta de um anticiclone localizado a oeste das ilhas britânicas e de uma depressão centrada sobre a Península Ibérica”.