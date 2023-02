O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) vai ter dez distritos de Portugal continental sob aviso amarelo até quarta, 1 de março, devido ao tempo frio. O país vai ser atingido por uma massa de ar frio, vinda do Ártico, que vai fazer com que as noites sejam geladas, especialmente nos distritos do interior.

De acordo com as previsões do IPMA, as temperaturas mais baixas são esperadas na terça e na quarta-feira.

Este domingo, já estão sete distritos com aviso amarelo devido ao tempo frio – Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Aveiro, Castelo Branco e Portalegre – e o cenário será semelhante na segunda-feira, 27 de fevereiro. A partir de terça-feira, juntam-se a estes distritos Santarém, Évora e Beja, elevando para dez o total de distritos em aviso amarelo. Estes dez distritos vão continuar com aviso amarelo até quarta-feira.

Um comunicado do IPMA explica que este aviso de tempo frio se deve à massa “transportada na circulação conjunta de um anticiclone localizado a oeste das ilhas britânicas e de uma depressão centrada sobre a Península Ibérica”, que vai condicionar o estado do tempo em Portugal continental até ao início de Março.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

En unas horas irrumpirá la masa de aire polar continental ????️, bastante potente para las fechas. La isoterma de -10 ºC (a unos 1500 metros) llegará al norte peninsular. La primera mitad de esta próxima semana será muy fría ????. ???? https://t.co/PEW4mJHSnn pic.twitter.com/xeaWGbwX0G — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) February 26, 2023

É explicado que “os valores mais altos da temperatura máxima vão manter-se inferiores a 16°C, sendo inferiores a 10 °C no interior das regiões Norte e Centro.” E é salientado o “acentuado arrefecimento durante a noite”, que vai levar “a temperatura mínima para valores inferiores a 5°C na maior parte do território, sendo abaixo de 0°C no interior Norte e Centro.” O IPMA antecipa que há condições para formação de gelo ou geada, em especial no interior Norte e Centro do país.

Esta massa de ar frio virá do lado nordeste, ou seja, do lado do continente europeu. Dado que chegará primeiro a Espanha, o AEMET, o instituto espanhol que segue o estado do tempo, emitiu também um aviso que refere que as noites frias afetarão a Península Ibérica ao longo dos próximos dias.

Dada a movimentação de frio vinda do lado do continente, as mudanças de temperatura vão afetar mais os distritos do interior. Em Bragança, que já está em aviso amarelo este domingo, a temperatura mínima vai descer até aos -5ºC na terça e quarta-feira. Na noite de terça-feira, o IPMA estima que a temperatura às 23 horas, estimada em -1ºC possa ser sentida como -3ºC.

Já em Évora, onde só é previsto aviso amarelo a partir de terça, é esperada nesse dia uma mínima de 1º C e máxima de 13º. Na quarta-feira, este distrito mantém-se com aviso amarelo e é esperada uma mínima negativa (-1º). Também neste caso são visíveis as temperaturas mais baixas às primeiras horas de terça-feira. Na quarta, a mínima fica abaixo de 0ºC.