Doze razões para incluir a Região de Leiria nos seus próximos destinos de viagem

2. Descobrir uma das mais importantes indústrias locais

A indústria vidreira continua viva desde o século XVIII na Marinha Grande. Para descobrir mais sobre as origens, técnicas e extensão da importância desta indústria junte ao roteiro uma visita ao Museu do Vidro, localizado na antiga residência da família Stephens – os antigos proprietários da Real Fábrica do Vidro.

Do outro lado da rua encontra-se o atelier de Alfredo Poeiras, um artesão que mantém viva a produção artesanal do vidro soprado. Ao planear a sua visita para abril, agosto ou dezembro poderá contar com um acesso privilegiado às técnicas desta arte.

▲ Museu do Vidro | Marinha Grande

3. Deliciar-se com os melhores sabores tradicionais portugueses

Da região de Leiria saem os melhores sabores da serra, mar e rio. A gastronomia é tão variada quanto as suas paisagens. Ao marisco e peixe do mar e do rio, junta-se a carne e os legumes da serra e do campo.

Em destaque na lista de iguarias gastronómicas locais está uma das Sete Maravilhas da Gastronomia de Portugal: o Arroz de Marisco da Praia da Vieira. O Bucho, o Cabrito, a Morcela de Arroz de Leiria e a Sopa de Vidreiro – o prato típico da Capital do Vidro – são outros pratos que farão as delícias das bocas mais audazes, idealmente acompanhados por uma seleção de vinhos da Batalha, dotados de uma característica frescura originada por uma combinação de solo argiloso com pouco calcário e os ventos atlânticos.

Mas há mais uma maravilha da gastronomia para saborear, falamos do prato “Estrela do Mosteiro”, do restaurante Mosteiro do Leitão, eleito uma das “7 Maravilhas da Nova Gastronomia de Portugal”, que tem por base o leitão malhado de Alcobaça.

Numa passagem por Alvaiázere e Ansião, não perca a oportunidade de provar o chícharo, uma leguminosa altamente nutritiva, semelhante ao tremoço, ingrediente principal de pratos como as Migas de Chícharo ou o Chícharo com couve miúda e batatas à rodela.

No que toca à sobremesa, será difícil resistir aos deliciosos exemplos da doçaria conventual local como as famosas Brisas do Lis, por exemplo, originárias de Leiria, ao pão de ló de Figueiró dos Vinhos, aos biscoitos do Louriçal, aos pastéis de Mós de Porto de Mós, o Mel de Urze de Castanheira de Pera e aos Bolos de Pinhão da Marinha Grande.

▲ Arroz de Marisco da Praia da Vieira | Marinha Grande

4. Atividades para toda a família

Se procura atividades em que os mais jovens se possam envolver em pleno, não há como não incluir no roteiro uma visita à tradicional aldeia da Pia do Urso, em São Mamede, ainda hoje habitada por famílias locais.

Leve-os a explorar o ecoparque sensorial que ali se encontra, composto por um trilho pedestre repleto de estações interativas e lúdicas perfeitas para crianças, onde se encontram as formações geológicas conhecidas por “pias” usadas pelos ursos para beberem água.

Se a sua família é adepta de banhos, têm de visitar a Praia das Rocas, a maior praia de ondas do país, um espaço de lazer e animação situado num lago com cerca de 1 km de extensão, bem no coração de Castanheira de Pera.

▲ Praia das Rocas | Castanheira de Pera

5. Dar ao pedal com vista para o mar e a serra

Para quem não resiste a um passeio em duas rodas, a Ecopista da Estrada Atlântica é um local de passagem obrigatória. Uma oportunidade única para conhecer os vários concelhos da região de Leiria num total de 62 km de percursos. A viagem, acompanhada pela brisa marítima e o ar puro das matas e pinhais envolventes, ficará garantidamente gravada na memória.

6. Admirar uma das mais antigas artes piscatórias portuguesas

Nas praias de Pedrógão e da Vieira, dedique algum tempo a apreciar a arte da pesca artesanal com rede e a azáfama dos pescadores ao arrastarem para a areia, com a ajuda de tratores, redes repletas de sardinhas, carapaus e robalos.

Há séculos atrás, esse mesmo peixe seria conservado com a ajuda dos sete poços de neve que existiam no concelho de Castanheira de Pera e dos quais hoje restam ainda três. Para além de ajudar a preservar o peixe local, a neve, ali conservada compactada, era cortada em blocos que, transportados primeiro em carros de bois e depois em barcos pelo rio Tejo, teriam como destino Lisboa por altura do Verão.

7. Viajar até às origens de Portugal

Uma visita à região de Leiria é também uma viagem no tempo. A ponte Galiz, à saída do Parque Verde, na vila de Ansião, é um dos vários vestígios romanos que resistiram ao passar do tempo e que podem ainda hoje ser admirados na região. Já a ponte da Cal levá-lo-á a descobrir o Complexo Monumental e a sua vila romana, descoberta em 2002 em Santiago da Guarda.

▲ Complexo Romano Santiago da Guarda |Ansião

Avançando um pouco mais no tempo, até ao século XVII, encontramos a Ponte Filipina em Pedrógão Grande, construída em substituição de uma antiga ponte romana que foi, durante séculos, a única ligação entre as duas margens do rio Zêzere e para o litoral. A sua importância para o dia a dia da população acabou por dissipar-se com a inauguração da barragem do Cabril em 1954, mas enquanto Monumento Nacional, a sua relevância histórica permanece viva.

8. Explorar algumas das mais extraordinárias maravilhas naturais de Portugal

Faça uma interrupção na exploração das paisagens naturais à superfície para conhecer uma das mais fantásticas Maravilhas Naturais de Portugal escondida a 100 metros de profundidade: as Grutas de Mira de Aire, um mundo subterrâneo com milhares de anos, repleto de formações rochosas surpreendentes.

Ainda no município de Porto de Mós, aproveite a oportunidade para descobrir a Fórnea, um anfiteatro natural com cerca de 1 km de diâmetro. A sua beleza é ainda mais impressionante na época das chuvas, quando a água abundante dá origem a algumas cascatas.

▲ Grutas de Mira de Aire | Porto de Mós

9. Mergulhos no azul com vista para o verde

Em dias de calor, nada como um mergulho refrescante. Na região de Leiria, não faltam oportunidades para fazê-lo, só resta conseguir tomar uma decisão quanto ao local. Caso prefira mergulhos em água salgada, sugerimos a Praia de Pedrógão, localizada no concelho de Leiria entre o pinhal e o Atlântico, ou ainda a histórica estância balnear da Praia de São Pedro de Moel, na Marinha Grande. Mas se gosta de espaços mais naturais, vá até à Praia do Osso da Baleia e não se vai arrepender.

Para quem prefira águas doces, nada como a praia fluvial das Rocas em Castanheira de Pera, as Fragas de São Simão, em Figueiró dos Vinhos, ou a Praia Fluvial do Cabril, inserida na Barragem do Cabril, onde poderá aproveitar ainda para dar um passeio de barco, pescar ou acampar entre os eucaliptos, acácias, oliveiras e pinheiros bravos que a envolvem.

▲ Praia Fluvial de Mega | Pedrógão Grande

10. Explorar a histórica cidade de Pombal

Uma visita a Pombal oferecer-lhe-á a oportunidade de passar a saber um pouco mais sobre a vida de uma das personalidades mais marcantes da História Portuguesa, Sebastião José de Carvalho e Melo, mais conhecido como Marquês de Pombal, visitando e admirando um pouco por toda a cidade o património ligado ao antigo primeiro-ministro.

Aproveite ainda para visitar o castelo templário e o Convento das Clarissas, no Louriçal, ainda em funcionamento. Junto à ponte romana da vila que atravessa o rio Anços, na freguesia da Redinha, realiza-se todos os anos a recriação histórica da Batalha da Vila de Redinha que ali decorreu há 211 anos atrás, entre o exército francês e as forças anglo-lusas.

▲ Convento das Clarissas Louriçal | Pombal

11. Visitar um dos mais fascinantes locais Património Mundial da Humanidade em Portugal

Explorar Leiria é descobrir uma história repleta de batalhas, conquistas e lendas cuja memória permanece viva séculos depois. O imponente Mosteiro de Santa Maria da Vitória, na Batalha, Património Mundial da Humanidade, é um dos testemunhos dessa história. Na hora certa, a luz que atravessa os seus vitrais oferece um espetáculo magnífico de cores que adiciona ainda mais encanto a este monumento.

Se quiser conhecer um pouco mais desta história, visite o Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota, localizado muito perto do Mosteiro, que combina um conceito inovador de entretenimento e educação, que ajudam os visitantes a perceber o que foi a Batalha de Aljubarrota e como tudo aconteceu.

▲ Mosteiro de Santa Maria da Vitória | Batalha Rui Miguel Pedrosa / Slideshow

12. Explorar as lendas e a história de Portugal nos castelos locais

Não poderíamos falar da História de Portugal sem referir os castelos que ainda hoje se erguem nesta região. O Castelo de Leiria foi durante séculos lar de muitos reis e rainhas, sendo D. Dinis e a Rainha Santa Isabel – aquela que, de acordo com a lenda, transformou pães em rosas – aqueles que mais tempo lá passaram. Já no Castelo de Porto de Mós o destaque vai para as suas torres encimadas por uma cúpula piramidal e forradas de telhas verdes de escama vidrada, únicas no nosso país.

Para explorar mais estas e muitas outras razões que fazem da Região de Leiria um excelente destino de férias e escapadinhas dentro de portas, visite o stand da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, de 1 a 5 de março, na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa. Esclarecidas todas as dúvidas, só lhe restará marcar a data de partida na agenda!