Foi em Maio de 2019 que os portugueses Rafael Ferreira e Daniela Simões lançaram uma aplicação para simplificar a vida dos utilizadores de veículos eléctricos que, tal como eles, se deparavam com dificuldades na hora de encontrar um posto de carga disponível e funcional para recarregarem a bateria. Hoje essa aplicação é sobejamente conhecida de quem opta por andar de carro eléctrico: a Miio já tem mais de 75.000 utilizadores em Portugal e anunciou que aqui ao lado, em Espanha, conseguiu em pouquíssimo tempo passar de 120 postos de carregamento para cerca de 4500, onde se inclui a rede de supercarregadores do consórcio Ionity.

Este marco foi atingido apenas seis meses depois da empresa portuguesa ter anunciado que se iria expandir para o mercado espanhol, com a cofundadora da Miio e CEO da empresa, Daniela Simões, a realçar que a ampliação de território é determinante para oferecer uma experiência mais agradável de utilização de veículos eléctricos. “O nosso objectivo de proporcionar uma melhor experiência para o consumidor, independentemente da sua nacionalidade ou local de origem, está cada vez mais concretizado com esta expansão num mercado tão importante para os utilizadores portugueses”, referiu Daniela Simões.

Depois de Espanha, a Miio também já entrou em França, pelo que neste momento as viagens zero emissões por estes dois países está facilitada, recorrendo à aplicação portuguesa e aos diferentes serviços que esta disponibiliza. No total, entre Portugal, Espanha e França, a Miio já cobre perto de 100.000 postos de carregamento.