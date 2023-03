Danny Loader não foi um Englishman In New York, mas um Englishman In Trás-os-Montes. Por muito que goste da Broadway, prefere os espetáculos dos pauliteiros e nunca o vão ver trocar uma alheira por comida do Five Guys. Não, não precisou de se mascarar de careto nem de chocalhos a abanar para causar ruído à oposição. O FC Porto agradeceu por ter alguém que causasse o mesmo caos aos adversários que a equipa azul e branca tem sofrido.

O FC Porto vinha de duas derrotas consecutivas, diante de Inter de Milão e de Gil Vicente, algo que não acontecia desde 2019. O momento era negativo. Além disso, Uribe e João Mário foram ausências forçadas nos dragões por estarem a cumprir castigo fruto das expulsões no jogo anterior frente ao gilistas que os azuis brancos perderam por 2-1. Se essas ausências eram esperadas, o mesmo não se pode dizer da opção do treinador da equipa azul e branca em deixar o melhor marcador da equipa no banco. Foi a primeira vez que Taremi esteve na condição de suplente esta temporada em jogos do campeonato, tendo sido titular em todos os encontros anteriores.

Sérgio Conceição tentava algo diferente que mudasse o rendimento da equipa. Na frente colocou Toni Martínez e nas costas do espanhol, Danny Loader. Pepê que até podia fazer de lateral na ausência de João Mário, também foi para o banco, jogando Rodrigo Conceição no corredor direito da defesa. Foi nestes moldes que o FC Porto começou por dominar um jogo que, do início ao fim, foi bastante aberto, embora, a tendência do resultado a favor dos dragões estivesse sustentada em bons argumentos.

Ficha de Jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Desp. Chaves-FC Porto, 1-3 23.ª jornada da Primeira Liga Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves Árbitro: Manuel Oliveira (AF Porto) Desp. Chaves: Rodrigo Moura, Nélson Monte, Steven Vitória, Carlos Ponck, Euller (Abass, 67′), João Pedro (Luther 78′), Guima, João Mendes, Bruno Langa (Sandro Cruz, 86′), Juninho (Benny, 67′) e Jô Batista Suplentes não utilizados: Gonçalo Pinto, Habib, Queirós e Guilherme Silva Treinador: Vítor Campelos FC Porto: Diogo Costa, Rodrigo Conceição (Manafá, 90′), Pepe, Iván Marcano, Zaidu, Grujic, Eustáquio (Pepê, 65′), Otávio, André Franco (Taremi, 83′), Danny Loader (Bernardo Folha, 83′)e Toni Martínez Suplentes não utilizados: Cláudio Ramos, Fábio cardoso, Veron, Wendell e Gonçalo Borges Treinador: Sérgio Conceição Golos: Danny Loader (15′), Otávio (43′) e Toni Martínez (90+6′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Eustáquio (9′), Marcano (27′), João Pedro (28′), Danny Loader (48′), Bruno Langa (54′), Jô Batista (57′ e 71′), Ponck (83′), Grujic (84′), João Mendes (85′ e 87′), Guima (90+4′) e Zaidu (90+5′); cartão vermelho a Jô Batista (71′) e João Mendes (87′)

