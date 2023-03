São oito os modelos a concurso na 5.ª categoria dos Prémios Auto Observador 2023, cuja votação já está aberta e assim continuará até 10 de Abril, compreendendo os novos lançamentos no mercado nacional que se enquadram num intervalo de preços entre os 60.000€ e os 100.000€.

Se só agora começou a votar, pode também dizer de sua justiça em relação às restantes quatro categorias que já podem ser votadas e, com isso, aumenta as probabilidades de ser o Leitor Vencedor desta edição, o que significa que levará para casa um Toyota Yaris 1.0 Comfort Plus, no valor de 16.687€ – o prémio que o Observador oferece, livre de quaisquer encargos, ao votante que acertar mais vezes no automóvel vencedor das nove categorias desta edição dos Prémios Auto Observador.

O intervalo de valores entre 60.000 e 100.000€ já permite alguns “brinquedos” e basta olhar para o rol de modelos a concurso nesta faixa de preços para constatar isso mesmo. É um facto que a lista só inclui um coupé, mas tal não inibe a existência de rivais com aspirações desportivas. Daí que, a disputar a atenção dos amantes de veículos mais vitaminados, a oferta seja díspar, indo do Alpine A110 S ao mais desportivo da gama de luxo da Land Rover, o Range Rover Sport. Pelo meio, encontra-se um outro SUV, o eléctrico Ford Mustang Mach-E GT.

A este trio junta-se um terceto exclusivamente a bateria, com o ritmo a ser conduzido pela Mercedes e pela Volkswagen. A primeira inscreve o SUV EQB e a variante limousine do EQE, enquanto o construtor de Wolfsburg pode capitalizar com o regresso eléctrico do icónico Pão de Forma, que nesta sua nova vida responde pela designação ID. Buzz.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Mas há ainda mais dois candidatos ao ceptro, sendo que ambos se apresentam com a carroçaria que mais agrada à maioria dos consumidores e com a ambição de conquistar a preferência no segmento C-SUV premium. Referimo-nos ao atraente Maserati Grecale e ao polivalente Mercedes GLC.

Qual destes oito modelos levaria para casa? Faça a sua escolha o quanto antes pois, em caso de empate, é premiado com o novo Yaris o leitor que tiver sido o mais rápido a votar. Recordamos, a propósito, que esta edição dos Prémios Auto Observador estreia um mecanismo que permite ganhar tempo. Depois de submeter o seu voto, o participante pode referenciar o concurso a outras pessoas, fornecendo o respectivo endereço de email. E por cada pessoa referenciada que vote, o tempo do participante que a referenciou será reduzido em 20%, até um mínimo de 00h00m00s. De notar que este bónus só é aplicável a favor do referenciador se (e só se) o referenciado concluir a sua votação.

Nos Prémios Auto Observador 2023, há um total de 54 modelos a concurso, elegíveis por se tratarem de novidades absolutas lançadas no mercado português em 2022 ou profundos restylings. Em representação de 26 marcas de automóveis, esses novos modelos são submetidos ao escrutínio do público até 10 de Abril. Até lá, a cada semana abre uma nova votação, sempre à segunda-feira. Participe!

Pisca Pisca.pt, Continental e Credibom apoiam os Prémios Auto Observador 2023, iniciativa cujo prémio atribuído ao leitor vencedor conta com o patrocínio da Toyota.