Lista em atualização permanente

ARIA – Associação de Reabilitação e Integração Ajuda | Uma IPSS que trabalha com pessoas com problemas de saúde mental em desvantagem psicossocial, ajudando-as a adquirir os recursos para a reabilitação e integração. Foi fundada em 1991 por um grupo de técnicos de saúde mental do Hospital São Francisco Xavier e, entre outros projetos, desenvolve ações de emprego em serviços de jardinagem, intervenções e manutenção de espaços verdes na área da Grande Lisboa, além de possibilitar o acesso a programas de treino de autonomia em alojamento transitório e temporário para pessoas em situação de sem-abrigo.

Capiti | Fundada em 2016, a associação ajuda a “fazer a ponte” com profissionais de saúde e outros terapeutas em instituições com as quais estabelece protocolos, para que famílias com dificuldades financeiras possam ter acesso a consultas e tratamentos na área da saúde mental. A Capiti — Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Infantil — baseia-se num modelo de apadrinhamento por parte de mecenas. Porto, Aveiro, Coimbra, Lisboa, Cascais, Almada, Montijo, Lagoa, Albufeira e São Brás de Alportel são as localidades onde a Capiti já chegou, graças às clínicas com as quais criou parcerias. Os responsáveis esperam poder alargar ainda mais a distribuição geográfica pelo país.

Encontrar+se | Fundada originalmente (em 2006) com a designação de Associação de Apoio a Pessoas com Perturbação Mental Grave, esta Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) promove intervenções na área da saúde mental, combate ao estigma e discriminação. Tem atualmente em curso projetos direcionados para crianças e jovens, para o mercado laboral e em instituições públicas, e de investigação.

Fundação Romão de Sousa | Disponibiliza apoio para respostas integradas — como comunidades terapêuticas onde as pessoas se integram — para a reabilitação de doentes com perturbações mentais graves (caso da esquizofrenia). Desenvolve também trabalho de cooperação com outras organizações com objetivos idênticos e, entre outros projetos, desenvolve o conceito de “Saúde Mental de Proximidade”, baseado em abordagens familiares e em rede.

Manifestamente | Uma iniciativa cidadã pela Saúde Mental que, de forma voluntária e gratuita, produz informação sobre o tema. Em 2021, com o apoio da DGS, a instituição desenvolveu o Kit Básico de Saúde Mental, um curso online de 1h30 sobre este assunto.

