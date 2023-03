O ministério da Saúde assinou um contrato com a empresa Altice para garantir o funcionamento da linha SNS24, mas só no ano passado gastou 60% do orçamento previsto para quatro anos. Entre 2021 e 2024, o Governo contava gastar 36,7 milhões de euros, mas o número de chamadas foi tão elevado no ano passado, devido à pandemia, que só em 2022 foram gastos 22 milhões de euros.

De acordo com o Jornal de Notícias, que cita a portaria publicada em dezembro do ano passado sobre os encargos financeiros da exploração da linha de contacto do SNS24, está prevista uma despesa de 1,16 milhões para 2023 e de 243 mil euros para o próximo ano. Por isso, o Governo vai avançar com a abertura de um novo concurso público.

“Tendo em conta a elevada exigência na disponibilização dos serviços para dar resposta às necessidades durante a pandemia de Covid-19, a execução do contrato do SNS24 foi acelerada. Por essa razão, será lançado, brevemente, um novo concurso público para o SNS24, contemplando os novos serviços no contrato em execução”, explicou o ministério da Saúde. Para já, não se sabe quando é que o novo concurso será lançado e a empresa Altice não quis comentar o assunto.

O ano de 2022 fica marcado pelo número recorde de atendimento de chamadas através da linha SNS24. Aliás, este valor tem vindo a subir nos últimos anos, desde que começou a pandemia: em 2020, a linha atendeu quatro milhões de chamadas, já em 2021 foram atendidas mais de seis milhões e, só no ano passado, foram mais de novo milhões.