A contestação ao governo israelita continua a aumentar, com os militares israelitas a aliarem-se aos manifestantes. Dezenas de reservistas da Força Aérea do país anunciaram no domingo que iriam faltar aos exercícios militares marcados para esta semana, em protesto contra o que descrevem como um “regime ditatorial” chefiado por Benjain Netanyahu.

Em causa está a proposta de reformas no sistema de Justiça da coligação chefiada por Netanyahu (o governo mais à direita da história de Israel), que prevê limitações ao poder judicial — em concreto, o plano prevê que o parlamento poderia, através de maioria simples, anular as decisões do Supremo Tribunal que revogassem a legislação do governo.

Especialistas judeus e árabes têm vindo a alertar que a proposta daria a Netanyahu o poder para “passar por cima” dos tribunais e colocar em prática políticas radicais, visando sobretudo minorias étnicas, ao mesmo tempo facilitando a anexação da Cisjordânia.

