O corpo de um homem foi encontrado este sábado junto a rochas no Ilhéu da Papôa, no concelho de Peniche, no distrito de Leiria, desconhecendo-se as causas da morte, segundo a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Em comunicado, a AMN adianta que o alerta foi recebido pelas 06h30 através dos Bombeiros Voluntários de Peniche, a informar para a presença de um corpo a flutuar junto às rochas no Ilhéu da Papôa.

Na sequência do alerta foram enviados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Peniche, bem como elementos dos Bombeiros Voluntários de Peniche e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

“À chegada ao local, constatou-se que se tratava de um corpo de um homem junto às rochas, tendo o óbito sido declarado pela Delegada de Saúde”, é referido na nota.

Após contacto com o Ministério Público e diligências por parte da Polícia Judiciária, o corpo será transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Torres Vedras.