O problema não é novo e a solução está longe de ser encontrada. São já várias as denúncias sobre a falta de condições em lares e a última, sobre as condições em que vivem cerca de 60 utentes num lar da Lourinhã — Delicado Raminho –, abriu, mais uma vez, esta caixa de pandora. Afinal, por que razão é que este lar não foi identificado antes pela Segurança Social, como é que é feita a fiscalização nos lares e quais as consequências para quem não cumpre as regras e permite que idosos vivam em más condições e estejam mal alimentados? O Observador preparou 10 perguntas e respostas sobre a realidade das residências para idosos em Portugal.

O que é que terá acontecido no lar Delicado Raminho, na Lourinhã?

“A pessoa acamada come tudo passado. O pequeno-almoço são papas feitas com farinha de trigo, adoçante e água. O almoço é feito com o resto do jantar, com a sopa do jantar do dia anterior triturada com pão e com água”. Este foi o relato que uma das funcionárias do lar Delicado Raminho, na Lourinhã, fez à SIC.

