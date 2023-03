Em junho de 2013, Máximo Francisco fazia 10 anos de idade. Foi quando decidiu participar no Chefs Academy Kids, programa da RTP dedicado a (muito) jovens aspirantes no mundo da cozinha. Entre as pequenas ambições que já tinha então estava também a música, que fazia parte do seu dia-a-dia desde os seis. Foi também nesse ano que compôs o tema para piano “Mártires”, inspirado no local onde cresceu, o Campo dos Mártires da Pátria, em Lisboa. Mal sabia nessa altura que, uma década depois, a mesma composição faria parte do seu álbum de estreia, Greatest Hits, uma edição de autor que o músico apresenta ao vivo esta quinta-feira, dia 9 de março, no Lux Frágil, em Lisboa.

Com um lado melancólico e sensível bem patente nas 12 faixas de Greatest Hits, este primeiro registo discográfico reúne uma seleção pessoal e sincera de músicas compostas entre os 9 e os seus atuais 19 anos de idade. Um percurso feito de memórias, transformadas em paisagens sonoras, que tanto transpiram erudição e um lado jazzístico sereno e notívago, como uma face mais emocional e íntima, mapeada pelos silêncios e pelas suspensões expressivas, atentas ao tempo e ao espaço que as rodeiam. Sustentado por um período antológico, o pianista diz tratar-se de um reflexo sobre o que foram os últimos dez anos na sua vida. “Um tempo considerável (…) de alegria, brincadeira, medo, amor, incerteza, contemplação, saudades de casa, desilusão, esperança, confinamento, confusão, autoconsciência, morte, nascimento e renascimento refletidos em músicas para piano”, como escreveu a propósito deste seu primeiro registo discográfico.

[ouça quatro temas do álbum “Greatest Hits”, de Máximo, através do Spotify:]

