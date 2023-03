Está prestes a chegar ao mercado a mais recente geração do Mini eléctrico e logo com a carroçaria mais emblemática do modelo, com apenas três portas e linhas que fazem recordar o Mini original concebido por Sir Alec Issigonis, o britânico que desenhou o popular veículo em 1959. Será revelado no final de 2023, com a entrega a clientes a arrancar no início de 2024, sendo que as versões puramente eléctricas vão conviver com os restantes Mini de três portas, equipados com a plataforma antiga, dotados exclusivamente com motores de combustão e soluções híbridas plug-in.

Para manter a chama viva, a Mini, marca do Grupo BMW, revelou agora mais algumas novidades em relação ao próximo modelo eléctrico, que será fabricado na China, nas instalações que os alemães mantêm em parceria com os construtores locais da Great Wall Motors, pertença do Estado chinês, controlado pelo Partido Comunista local. Apesar das ajudas estatais do Governo alemão, a BMW, que já fabrica na China o seu SUV iX3, para usufruir dos menores custos de produção, decidiu deslocar do Reino Unido para os chineses a fabricação do seu Mini alimentado exclusivamente por bateria.

Existirão para já duas versões do novo Mini EV, a Standard com 184 cv e uma segunda, mais potente, com 160 kW, ou seja, cerca de 218 cv, que equipará o Mini SE. Mais possante, o que não impede a marca de ainda considerar a possibilidade de vir a lançar uma versão a bateria do JCW, com potência acrescida.

Para alimentar o motor eléctrico colocado em posição frontal, a Mini vai equipar a nova versão eléctrica com baterias com maior capacidade, respondendo assim às críticas à anterior geração, acusada de oferecer uma autonomia demasiado reduzida. Assim, em vez de acumuladores com somente 32,6 kWh, o que limitava a autonomia a apenas 233 km, a marca vai passar a instalar packs com 40 kWh e 54 kWh, nas duas versões a disponibilizar.

A bateria com menor capacidade está associada ao motor com menos potência, pelo que o futuro Mini EV, com 184 cv e 40 kWh, oferecerá uma autonomia de 235 km, similar à anterior, apesar de um incremento de 22% de capacidade. A bateria maior, com 54 kWh e uma potência de 218 cv, anunciará 386 km, um valor muito mais respeitável para um modelo destas dimensões. Contudo, serão necessárias explicações adicionais para perceber o que levará a Mini a anunciar consumos teóricos de 13,9 kWh/100 km para a bateria maior, similares aos reivindicados pela primeira geração eléctrica, mas longe dos 17 kWh/100 km relativos ao novo Mini EV com bateria de 40 kWh. A seguir com atenção.