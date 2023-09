A Mini não tem muitos modelos para oferecer aos seus clientes, mas a partir de 2024 vai passar a poder comercializar menos um, uma vez que a carrinha Clubman vai terminar a produção. Quem o diz é Stefanie Wurst, a CEO da marca britânica, que anunciou a morte antecipada do Clubman à revista Top Gear.

Wurst reconhece o maior potencial de vendas dos modelos da Mini com mais espaço, daí a aposta no novo Countryman, que cresceu face à geração anterior, oferecendo maior volume no habitáculo e na mala. Contudo, a Mini não vai contar apenas com o Countryman, pois a caminho e agendado igualmente para 2024 está o Aceman, outro SUV mas de menores dimensões, o que lhe permitirá ser posicionado abaixo do Countryman.

A CEO do construtor britânico do Grupo BMW admite ter uma simpatia especial pela Clubman, confessando até que conduz um destes modelos como carro de serviço. No entanto, Stefanie Wurst tem pouca margem de manobra quando as vendas da carrinha se ficam pela metade das conseguidas pelo Countryman, em termos globais. E esta preferência pelos SUV, ou mesmo pela sua versão menos volumosa, os crossovers, não afecta apenas a Mini, dado que outros construtores de automóveis também se queixam do facto de os seus clientes se sentirem cada vez menos atraídos por berlinas e carrinhas.

