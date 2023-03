Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, definiu a defesa da cidade de Bakhmut, um dos epicentros dos combates nos últimos meses, e de toda a região do Donbass como uma “prioridade”.

“Estamos a fazer todos os possíveis para garantir que os nossos passos táticos contribuem para os nossos objetivos estratégicos: o sucesso da Ucrânia na batalha por todo o território temporariamente ocupado do nosso Estado“, afirmou Zelensky no habitual discurso diário.

O líder ucraniano deixou ainda um agradecimento a todos os que contribuem para a defesa do país ao repelir os ataques russos. “É muito importante [lembrar] que a linha da frente não é uma linha no mapa, mas pessoas, resiliência, a vontade de lutar, o apoio mútuo”, acrescentou.

Nos últimos meses, a cidade de Bakhmut tem sido um dos principais focos de combate entre as forças ucranianas e russas, apoiadas pelo grupo paramilitar Wagner. A importância estratégica da cidade tem estado em discussão nos últimos dias, com os Estados Unidos a assinalar que o território tem essencialmente um valor simbólico, após meses de resistência ucraniana.

Esta quarta-feira, o fundador do grupo Wagner, Yevegeny Prigozhin, disse que a Rússia já controla a parte oriental de Bakhmut, depois de na semana passada alegar que os seus combatentes tinham cercado a cidade.

O secretário-geral da NATO, Jens Stolteberg, já admitiu que Bakhmut poderá cair às mãos das forças russas, mas que isso não iria representar um “ponto de viragem”.

O Presidente ucraniano tem sido um dos principais defensores da continuação da defesa em Bakhmut. Em declarações à CNN alertou que se as forças de Moscovo assumirem o controlo da cidade terão “caminho livre” para tomar outros territórios na região de Donetsk.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky says in an interview with CNN that Russian troops will have “open road” to capture key cities in eastern Ukraine if they seize control of Bakhmut https://t.co/e9zC5AggWY pic.twitter.com/Yw5nFJ523g

— CNN (@CNN) March 7, 2023