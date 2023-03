Harry e Meghan deverão estar presentes na coroação de Carlos III. De acordo com o The Daily Mail, os responsáveis pela logística do evento receberam instruções para incluírem os duques de Sussex no programa do evento.

Foi noticiado em dezembro passado que Harry e Meghan seriam convidados para a coroação, marcada para 6 de maio. Fonte da casa real do Reino Unido disse na altura ao The Telegraph que “todos os membros da família” serão bem-vindos.

O casal terá recebido recentemente por email o convite oficial, referiu uma fonte ao The Daily Mail, não tendo ainda dado uma resposta.

A coroação de Carlos III está marcada para 6 de maio, dia em que o filho mais velho dos duques de Sussex, Archie, celebra quatro anos. A cerimónia que irá coroar o o Rei e a rainha consorte, Camilla, acontecerá na Abadia de Westminster, em Londres.

A última coroação, a de Isabel II, realizou-se a 2 de junho de 1953. Foi a primeira de um monarca britânico a ser transmitida pela televisão.