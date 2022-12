O príncipe Harry e Meghan Markle vão ser convidados para a coroação de Carlos III, segundo avança o jornal Telegraph. “Todos os membros da família serão bem-vindos”, disse uma fonte ao jornal. Tal como o resto dos convidados, os duques de Sussex ainda não terão recebido o seu convite formal, mas serão incluídos na cerimónia que está marcada para o dia 6 de maio do próximo ano, caso decidam comparecer.

A notícia chega no dia a seguir ao lançamento dos três episódios finais (num total de seis) da série documental “Harry & Meghan” na plataforma de streaming Netflix, na qual são feitas duras críticas a membros da família real e ao palácio. Nem o Palácio de Buckingham nem o Palácio de Kensington irão responder às declarações que foram feitas pelos duques na série, segundo escreve o jornal – as fontes garantem que os membros da família real no ativo pretendem manter a “dignidade”, continuando com os seus compromissos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Importa lembrar que as novidades por parte dos duques de Sussex ainda não acabaram, uma vez que o livro de memórias do príncipe Harry, “Spare”, tem lançamento marcado para o próximo dia 10 de janeiro.

A coroação de Carlos III está prevista para o dia 6 de maio de 2023 – que é também a data de aniversário de Archie Mountbatten-Windsor, o filho mais velho dos duques de Sussex, que irá completar quatro anos.

A cerimónia que irá coroar o o Rei e a rainha consorte, Camilla, terá lugar na Abadia de Westminster, em Londres. A última vez que aconteceu uma coroação no Reino Unido foi a de Isabel III, há quase 70 anos, a 2 de junho de 1953. Os preparativos já começaram com a saída da coroa de Santo Eduardo, a joia com que Carlos será coroado Rei, da Torre de Londres de forma a ser ajustada nas suas dimensões e poder ser usada na cerimónia.