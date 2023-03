O parque era canino mas os cães não podiam ladrar. Durante dois meses os animais viveram sobre esta proibição considerada “ridícula” pelos seus donos. Depois de ter gerado desagrado entre os visitantes, o sinal que impunha silêncio aos cães foi finalmente retirado nesta quarta-feira.

“Devido à proximidade com os residentes da zona, não permita que os seus cães ladrem e perturbem o bairro. O ladrar excessivo não será tolerado”. Foi com esta frase que os visitantes do parque canino St. Andrew’s, em Toronto, no Canadá, se depararam ao entrar no recinto no final de janeiro.

O sinal chocou os donos dos cães que consideraram o pedido “lunático” e “ridículo” e a questionaram o que é que se qualifica como ladrar “excessivo”.

“Estamos num parque para cães, por isso acho muito provável que haja alguma forma de ladrar ou de emoção”, disse Lee-Tal Hatuka, uma das visitantes habituais do recinto ao jornal canadiano Global News, acrescentando: “Não sei porque é que alguém iria pensar que este é um sinal razoável”.

A ideia de não permitir que os cães ladrem ou controlá-los de forma a limitá-los deixou os donos dos cães confusos, sem perceberem como é que a cidade espera que façam com que os seus cães fiquem calados.

“Se o meu cão está a ladrar não há muito que eu possa fazer para ajudar a combater isso. O meu cão é muito bem treinado, mas não deixa de ser um cão”, disse Hatuka.

O desagrado geral levou a que, na quarta-feira à tarde, a autarquia tomasse uma atitude e dois trabalhadores municipais retirassem o sinal.

Um comunicado da cidade ao qual a Global News teve acesso avança que “apesar de o sinal ter sido colocado nesta localização com a intenção de ajudar os utilizadores da zona sem trela e os residentes do bairro a coexistirem em harmonia, reconhecemos que a informação não cumpriu o objetivo”.

“A cidade irá rever o seu processo de aprovação de sinais de forma a assegurar uma comunicação clara em sinais futuros”, pode ler-se no comunicado.

Durante os cerca de dois meses que esteve exposto, para além do desagrado que provocou, o sinal foi também alvo de paródia. A rádio KiSS 92.5 partilhou no Twitter um vídeo onde entrevista os cães do parque com o objetivo de saber a sua opinião sobre o impedimento de ladrarem.

A correspondente do The Guardian em Toronto conta que num outro parque canino da cidade há também um sinal de aviso ao barulho dos animais, mas escrito de forma menos imperativa.

“Por favor, respeite os vizinhos e tenha atenção ao ladrar do seu cão”, pode ler-se nos três sinais à volta do parque.

“Eu percebo. Quando estão muitos cães aqui eles podem ficar entusiasmados e fica um pouco barulhento e estamos perto de alguns prédios de habitação”, disse uma visitante, acompanhada pelo seu cão, ao The Guardian. “E este sinal parece um pouco mais educado“, afirmou.

No entanto, quando mais cães começaram a chegar ao parque, o seu cão começou a ladrar com entusiasmo levando-a a chamá-lo à atenção, acabando por dizer: “lê o sinal”.