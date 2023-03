À consciência, talvez Zeno a tenha, mas nós não. A Consciência de Zeno é um dos livros definidores da ficção contemporânea, mas talvez seja, das grandes alavancas literárias, uma das mais discretas. Se a maior parte dos leitores sabe que deve os códigos da escrita contemporânea a Joyce ou a Faulkner, já a consciência de que estes se devem também a Italo Svevo e à sua Consciência de Zeno nos parece mais rara.

No entanto, este é um dos livros mais interessantes do princípio do Modernismo, não só pelo que anuncia, mas por aquilo que acabou esquecido. Zeno não tem aquele arrojo formal de Virginia Woolf ou de Ulysses; do ponto de vista estilístico, é um romance contido, e mesmo a sua estrutura mais relaxada está próxima dos Cadernos de Malte Laurids Brigge ou do Livro do Desassossego. Não chega, aliás, ao grau de indiferença pelo enredo que estes livros revelam: é, claramente, um livro desta tradição psicológica, mais interessada em contar um carácter, uma mente, do que uma história, mas não arrisca sequer perceber quais são os limites da abstração enquanto matéria ficcional. Em toda a matéria formal, em tudo o que diz respeito ao arrojo, à originalidade mais visível, A Consciência de Zeno é mais um anúncio do que uma concretização.

Se traçarmos a genealogia da literatura, conseguimos perceber que A Consciência de Zeno prepara o leitor para os romances sobre a forma, que demonstra a possibilidade de expurgarmos o romance das futilidades mais burguesinhas e que toca as monomanias, as psicopatologias escondidas, o potencial romanesco do material psicanalítico, a análise filosófica assistemática e todo este caos teórico que o romance contemporâneo abarca; no entanto, se o livro se resumisse a este papel de João Baptista de Cristos muito mais vistosos, mereceria um lugar na história, mas não na literatura. Seria importante para quem quisesse saber como se chegou ao grande romance do século XX, mas não mereceria ser lido: para isso, mais valia ler aqueles que cumpriram o anúncio.

