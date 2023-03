O Benfica sentiu na pele o que o Sp. Braga é capaz de fazer quando jogou no estádio dos minhotos. A equipa da Luz, naquela que é a única derrota dos encarnados na época, sofreu um pesado 3-0 na Pedreira. Na jornada 25 da Primeira Liga é a vez do FC Porto visitar os guerreiros.

Além de ter vencido o Benfica, o Sp. Braga também empatou com o Sporting (3-3). Trata-se por isso de uma deslocação de risco para o FC Porto que, à condição, se encontra a 11 pontos do líder. Mesmo que os dragões vençam, permanecem a oito pontos dos encarnados. Tarefa azul e branca está ainda mais dificultada pelos problemas que o Sp. Braga pode causar por também se querer intrometer na luta pelo campeonato.

“Todas as equipas têm que jogar duas vezes umas contra as outras. Claro que se o Sp. Braga e o FC Porto vão jogar um contra o outro e não podem ganhar ambas as equipas os três pontos. Isso é sempre bom. O importante é que ganhámos hoje. Isso é que estava no nosso foco, não podemos influenciar o jogo de amanhã. Ainda estamos oito pontos à frente, no mínimo”, disse Roger Schmidt no final da vitória do Benfica por 3-0 contra o Vitória SC.

O Benfica abrandou o ritmo no período após o Mundial. Pela primeira vez desde dezembro, segue-se uma nova paragem para os trabalhos das seleções. Agora que os encarnados voltaram a uma sequência em que os resultados e, sobretudo, as exibições voltaram a encantar, há algo que preocupa Schmidt. “Há muitos jogadores que vão para as seleções. Espero que possam ir lá sem sofrer lesões para os mantermos em boa forma. Isso é um ponto importante para nós. Queremos preparar os jogadores que não estão sempre no onze inicial e mantê-los focados e prontos para competir”.

Demonstrativo do momento em que a equipa da Luz está são as prestações de João Mário e Gonçalo Ramos, ambos convocados por Roberto Martínez para a seleção portuguesa. O médio leva já 17 golos e é o melhor marcador do campeonato, enquanto que o avançado chegou aos 16 numa luta taco a taco pelo topo da lista dos melhores marcadores. “Todos gostam de marcar golos, mas também gostam de ajudar os colegas a marcar. O Gonçalo Ramos assistiu o João Mário no terceiro golo. Mostramos sempre um grande espírito para encontrarmos as melhores opções para marcarmos. Ter o melhor marcador do campeonato é bom para nós, porque significa que estamos bem”, analisou o técnico.

Quanto ao jogo com o Vitória SC, Roger Schmidt ficou particularmente agradado com os primeiros 45 minutos. “Jogámos muito bem na primeira parte, criámos muitas oportunidades, marcámos bons golos sempre no momento certo. Depois do intervalo, reduzimos a intensidade um pouco demais, mas marcámos mais golos e tivemos mais algumas oportunidades. Estou muito contente num encontro importante contra uma boa equipa”.