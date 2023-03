O antigo campeão paralímpico sul-africano Oscar Pistorius, de 36 anos, condenado a 13 anos e cinco meses de prisão, em 2017, por matar a namorada, Reeva Steenkamp, em 2013, pode ser libertado nos próximos dias por já ter cumprido metade da pena.

A decisão depende de uma comissão que se reúne esta sexta-feira, no Centro de Correção Kgosi Mampuru II, em Pretória, na África do Sul, para avaliar o comportamento do ex-atleta na detenção, as suas condições físicas e psicológicas e ainda o risco de reincidência.

De acordo com a lei sul-africana, uma pessoa condenada, que tenha cumprido metade da pena, pode beneficiar de um ajuste das medidas penais, que pode resultar numa possível libertação sob forma condicional.

O caminho para conseguir adquirir a liberdade está a decorrer há mais de um ano, tendo incluído, em 2022, por exigência do tribunal, uma reunião com os pais da vítima, onde o ex-atleta, amputado de ambas as pernas, voltou a negar o crime que cometeu, obrigando a família de Reeva Steenkamp a manter-se contra a libertação condicional: “Ele é um assassino. Deve permanecer na prisão”.

Oscar Pistorius, conhecido por “Blade Runner, foi condenado pela morte da namorada de 29 anos, a 14 de fevereiro de 2013, com quatro tiros, através da porta da casa de banho. Em sua defesa argumentou ter pensado que se tratava de um ladrão.