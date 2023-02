Passaram exatamente dez anos desde que Oscar Pistorius, a 14 de fevereiro de 2013, matou a namorada, Reeva Steenkamp, com quatro tiros na casa em que viviam, em Pretória, na África do Sul. Muito se falou do caso, poucos se foi dizendo a partir daí. Agora, no próximo mês de março, o antigo campeão paralímpico passa a poder ser ouvido pelo tribunal tendo em vista a aplicação de liberdade condicional. Para atingir esse objetivo, em junho do ano passado, Pistorius encontrou-se com os pais de Reeva de modo a cumprir um dos requisitos para fazer o apelo que o pode fazer deixar a prisão de Atteridgeville.

O diálogo entre o condenado e os familiares da vítima foi uma obrigação para o processo de libertação de Pistorius prosseguir. Nesse encontro com Barry e June, pai e mãe de Reeva, respetivamente, os familiares revelaram ao Daily Mail que o recluso manteve a mesma versão que tem assumido ao longo dos anos, ou seja, que não matou deliberadamente a namorada, uma vez que achava que estava na presença de um intruso no momento em que alvejou a porta da casa de banho com quatro tiros, acabando por vitimar a mulher de 29 anos que achava que estava na cama.

