As duas maiores desilusões da Premier League da presente temporada encontravam-se em Stamford Bridge, o resultado voltou a ser uma desilusão para ambos. Uma desilusão para Bruno Saltor, treinador interino que ficou à frente dos blues enquanto os novos proprietários preparam várias entrevistas para encontrarem o sucessor de Graham Potter e que viu a equipa ser melhor em mais períodos da partida. Uma desilusão para Jürge Klopp, técnico que cumpre o oitavo ano nos reds e que arriscou ao colocar de início no banco nomes como Alexander-Arnold, Andy Robertson, Salah ou Gapko. Uma desilusão para ambos, incluindo a própria organização da Premier League, pelo que aconteceu fora de campo no clássico que terminou sem golos.

Recuando ao último sábado, o Manchester City emitiu um comunicado após a goleada frente ao Liverpool onde não só abordou o ataque ao autocarro dos reds que feriu mas também o que se passou durante o jogo. “O clube foi informado de que o treinador do Liverpool sofreu uma lesão na viagem de regresso após o jogo de hoje [sábado]. Um objeto foi arremessado em direção ao autocarro numa área residencial. Incidentes deste tipo são totalmente inaceitáveis e condenamos veementemente. Apoiaremos totalmente a investigação da Polícia de Manchester sobre este incidente de todas as formas que pudermos. Além disso, o clube está desiludido por ter ouvido cânticos inapropriados dos adeptos da casa durante o jogo. Lamentamos qualquer ofensa que esses cânticos possam ter causado e continuaremos a trabalhar com grupos de adeptos e dirigentes de ambos os clubes para erradicar cânticos de ódio deste jogo”, destacou na missiva.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Agora, em Stamford Bridge, voltaram a ouvir-se cânticos insultuosos com o Liverpool, neste caso a recordar a tragédia de Hillsborough no encontro dos reds com o Nottingham Forest onde perderam a vida 97 pessoas a 15 de abril de 1989. “Sempre as vítimas” e “assassinos” foram algumas das expressões ouvidas por alguns espectadores nas bancadas. “O Chelsea condena os cânticos inapropriados ouvidos de alguns adeptos durante o jogo desta noite [de terça-feira]. Cânticos de ódio não têm lugar no futebol e pedimos desculpa a quem quer que tenha sido ofendido pelos mesmos”, defenderam os blues em comunicado.

Club statement on offensive chanting. — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 4, 2023

“A Premier League condena os cânticos de tragédia ouvidos no jogo desta noite entre Chelsea e Liverpool. Continuamos a ver isto como uma questão inaceitável e estamos a tentar tratá-la como uma prioridade”, escreveu também a organização da Premier League. “Nós sabemos o impacto que estes cânticos vis têm naqueles que continuam a sofrer como resultado de tragédias no futebol. Pela sua saúde, isto tem de parar”, escreveu também no Twitter o Liverpool após o encontro realizado em Londres.

The Premier League condemns the tragedy chanting heard at tonight’s match between Chelsea and Liverpool. We continue to treat this as an unacceptable issue and are seeking to address it as a priority. https://t.co/aPjdUCqR9m — Premier League (@premierleague) April 4, 2023