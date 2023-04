Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

O governador da região de Bryansk, Alexander Bogomaz, disse esta quinta-feira que as forças russas evitaram uma tentativa de invasão do território por parte de militares ucranianos. As informações foram publicadas pelo próprio governador no Telegram.

Segundo a Interfax, houve uma “tentativa de penetrar no território da Federação Russa” por parte de uma brigada de 20 ucranianos, que tentou entrar através da aldeia de Sluchovsk, região de Pogarsky. Mas a invasão terá sido “frustrada” por militares russos.

Alexander Bogomaz não esclareceu se o confronto originou vítimas, mas afirmou que os militares russos repeliram as forças invasoras para o interior das fronteiras ucranianas.

Em março, as autoridades russas já tinha afirmado que um grupo de “sabotadores ucranianos” tentaram invadir o distrito de Klimovsky, na região de Bryansk. Duas pessoas que viajavam no interior de um carro morreram durante os confrontos.