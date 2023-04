A velocista olímpica Shelly-Ann Fraser-Pryce adicionou mais uma vitória aos seus palmarés quando ganhou, uma corrida de mães no dia do desporto do seu filho. A atleta jamaicana aproveitou para brincar um pouco com o momento na rede social Facebook. “Sinto que esperei toda a minha vida por este momento“, disse Shelly-Ann. A velocista explicou que inicialmente não pretendia correr nesse dia, mas os seus “colegas de equipa não estavam tão bem”, brincou, em referência ao marido, Jason Pryce, e ao filho Zyon.

????So cool, who else would be willing to get smoked by Shelly-Ann Fraser-Pryce? ???? pic.twitter.com/ZgaooiZpe8

— PassThaBall.com (@PassThaBall) April 9, 2023