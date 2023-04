(em atualização)

Uma avalancha em Armancette, nos Alpes franceses, fez quatro mortos e vários feridos este domingo. A informação foi partilhada por Gérald Darmanin, ministro francês do Interior, no Twitter.

Trata-se ainda de um balanço provisório, explicou o ministro francês do Interior. O alerta para a avalancha no domínio esquiável de Contamines-Montjoie foi dado por volta das 11h30, 10h30 em Lisboa. Há equipas de resgate no local e dois helicópteros envolvidos nas operações.

Une avalanche s’est produite en milieu de journée au glacier d’Armancette, dans les Alpes. Le bilan provisoire fait état de 4 personnes décédées et plusieurs blessés. Les secours sont toujours à l’œuvre. Merci pour leur action. Pensées pour les victimes et leurs proches. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 9, 2023

De acordo com o jornal Dauphiné Libéré, a avalancha teria 500 metros de largura e caiu de uma altura de 1.500 metros. O glacial de Armancette fica próximo do Monte Branco e perto da fronteira com Itália.

Um vídeo partilhado na conta de Twitter do domínio esquiável este domingo aconselhava prudência nas pistas.