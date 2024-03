Cinco dos seis alpinistas suíços desaparecidos desde sábado nos Alpes suíços foram encontrados mortos, anunciou esta segunda-feira a polícia, que continua a procurar o último.

Embora as más condições meteorológicas tenham dificultado as operações de socorro, uma equipa foi finalmente enviada e “descobriu os corpos de cinco das seis pessoas dadas como desaparecidas”, na região de Tête Blanche, indicou, em comunicado, a polícia do cantão de Valais (sudoeste).

O grupo, composto por cidadãos suíços com idades entre os 21 e os 58 anos, tinha partido de Zermatt no sábado de manhã para chegar à aldeia de Arolla, a grande altitude, no mesmo dia.

Durante o fim de semana, uma tempestade nos Alpes do Sul e o perigo de avalanches impediram helicópteros e equipas de socorro de se aproximarem da zona durante muito tempo.

No domingo à noite, uma equipa de três socorristas e um polícia da unidade de montanha puderam ser transportados de helicóptero “para perto da cabana Dent Blanche”, declarou a polícia em comunicado. “Por volta das 21h20 (20h20 de domingo em Lisboa), chegaram ao setor de Tête Blanche onde descobriram os corpos de cinco das seis pessoas dadas como desaparecidas”, acrescentou. A sexta pessoa ainda não foi localizada.

Cinco dos seis alpinistas são membros da mesma família. A polícia não divulgou as identidades dos corpos encontrados. Os serviços de emergência tinham sido alertados no sábado à tarde por um membro da família que devia ir buscar o grupo a Arolla, preocupado por os familiares não terem chegado ao local combinado.

Nos Alpes, as autoridades registaram rajadas de vento entre 110 e 150 quilómetros por hora (km/h), e até 190 km/h acima dos 1.800 metros. A polícia do Valais pediu máxima prudência durante os próximos dias, pois mesmo que o vento tenha abrandado, o perigo de avalanches persiste.