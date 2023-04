Foram meses de investigação jornalística a um período de cerca de 20 anos. No final, o resultado foi o depoimento de 13 mulheres que acusam o ator francês Gérard Depardieu de conduta sexual imprópria. A investigação é do Mediapart (conteúdo fechado), mas as denúncias não seguiram para a justiça.

Há todo o tipo de relatos, desde comentários inapropriados a toques sexuais não consentidos, quase sempre passados nos sets de filmagens e à vista de todos, durante a rodagem de 11 filmes entre 2004 e 2022. Fabien Onteniente, realizador francês, é uma das vozes que acusa Depardieu, recordando que chegou a confrontá-lo devido ao seu comportamento.

Depois de em 2008 ter sido avisado de que o comportamento de Depardieu estava a ser impróprio, os avisos voltaram a ser feitos em 2013, num segundo filme que rodaram juntos. “Não comece de novo, acabou! Comporte-se”, terá dito o realizador ao ator francês.

Depardieu é investigado desde 2000, acusado de ter violado a atriz Charlotte Arnould (na amtura com 22 anos) em duas ocasiões distintas. Agora, são 13 novas mulheres que acusam o ator francês de conduta sexual imprópria durante as filmagens de, por exemplo, a série “Marseille” da Netflix, o biopic “Dumas” ou a comédia “Big House”.

O ator recusou comentar a investigação, mas os seus advogados rejeitam qualquer comportamento criminoso da sua parte e apontam o dedo à investigação, classificando as avaliações de “muito subjetivas” ou de “julgamentos morais”.