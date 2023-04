O que parece, não é. Parecia que o AC Milan não faria mal a ninguém na Serie A tendo em conta todas as escorregadelas na prova mas de repente foi buscar o melhor que tinha de si e goleou o líder Nápoles no sul de Itália. Parecia que o Nápoles não parava de fazer mal a tudo e todos na Serie A tendo em conta todo o passeio que tem sido a atual campanha mas de repente mostrou o pior que tinha de si e saiu goleado por uma equipa que sendo campeã já andou fora dos lugares de acesso à Champions. Esse 4-0, sendo apenas um 4-0 que não teve qualquer impacto naquilo que é e será o campeonato transalpino até final, tornou aquilo que seria quase uma exclamação óbvia num enorme ponto de interrogação. Era esse o contexto da primeira mão dos quartos da Champions em San Siro. Sem favoritos, sem previsibilidade, sem desfecho antecipado e com duas figuras que continuam a ser duas das estrelas mais cintilantes na constelação do futebol italiano.

