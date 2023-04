Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

A Ucrânia está a entrar numa fase crítica da guerra, em que o país e os restantes aliados não podem perder o norte do caminho para a vitória. Foi esta a mensagem que Volodymyr Zelensky deixou esta terça-feira à nação, na sua habitual comunicação por vídeo ao país.

“Muitos lugares estão hoje mais calmos quando comparado com o ano passado. Mas isto não significa que se pode ignorar a guerra noutros locais, ou perder o foco em ajudar o Estado”, disse o Presidente ucraniano, ao mesmo tempo que sublinhou a necessidade do país ser proativo, e que “não seria razoável” que a Ucrânia esperasse passivamente que outros alcançassem a vitória. “A vitória é conquistada por todos. Por aqueles que lutam por ela e pelos que nos dão armas. Pelos que reduzem as capacidades do Estado terrorista, e pelos que aumentam as da Ucrânia”, declarou.

As afirmações de Zelensky coincidem com os desenvolvimentos no terreno, especialmente em Bakhmut, onde os combates duram há meses e não parecem ter fim à vista.

Zelensky destacou ainda a reunião que teve esta terça-feira com o empresário e filantropo norte-americano Howard Buffett que, diz, “tem generosamente ajudado a Ucrânia e o nosso povo há muito tempo”. Entre as infraestruturas que o chefe de Estado atribuiu à ação de Buffett conta-se um projeto de alimentação escolar, que já começou com a construção de uma cozinha em Bucha e que se estenderá por outras regiões do país, como Kharkiv.

“Agradeço ao Sr. Buffett pelo seu apoio. E agradeço a todos os nossos parceiros que continuam empenhados em ajudar” lembrou Zelensky.