De galinha, pato, leitão, farinheira ou legumes: as empadas chegam em força a Alvalade

Aproveitou para descansar — “era o motorista do meu filho”, brinca — até que surgiu o desafio de uma amiga: abrir uma gelataria, naquele mesmo espaço da Rua Acácio Paiva. Uma aposta arriscada. “Temos aqui um problema: a Conchanata”, nota António Pedro. Meses depois, a concorrência ficou mais renhida: precisamente do outro lado da rua, mesmo em frente à popular casa de gelados da Avenida da Igreja, abriu a Mari — gelataria que, recorde-se, supera largamente a pioneira, na opinião o nosso Experimentador Implacável. “Quando abriu a nova à frente disse que não valia a pena chovermos no molhado”, acrescenta António Pedro.

O que é que, faltava, então no bairro? Embora a empada não seja espécie rara em Alvalade, encontrava-se dispersa por diferentes casas e limitada em matéria de tipologia. A ideia poderia funcionar — e aqui estamos nós a conversar, quatro meses depois da abertura, sentados num dos 18 lugares que perfazem a Empadaria de Alvalade.

Espaço

De gelataria foi a empadaria, nos dois casos com equipamento preservado do dono anterior a estes dois projetos. Já havia frigorífico, havia forno. Foram necessárias algumas obras, nada demasiado estrutural. A ideia passou por controlar os custos ao máximo, controlar investimentos, fazer as coisas de forma simples e ir melhorando conforme se fossem libertando meios.

Até porque é preciso enfrentar Alvalade. Bairro residencial repleto de serviços e programa, a “concorrência é muito forte”. Segundo o proprietário, “os negócios abrem e fecham, uns aguentam, outros não, quem tem fundo de maneio pode esperar, tem tempo, mas quem precisa de fundos a libertarem-se ao final do mês, não consegue.”