A Polícia Judiciária ajudou a desmantelar, em colaboração com a polícia espanhola, o maior laboratório clandestino de produção de cocaína alguma vez encontrado na Europa. A investigação, cuja primeira pista teve a ver com a importação para Portugal de uma máquina trituradora de pedra, acabou com a descoberta do laboratório que tinha capacidade para produzir 200 quilos de droga por dia.

Numa conferência de imprensa em Madrid, ao lado do Corpo Nacional de Polícia de Espanha, a polícia portuguesa ajudou a explicar o processo, que começou no ano passado. Desde essa altura que as polícias — colaborando também com as autoridades colombianas — vigiavam um grupo criminoso espanhol que recorreu a uma empresa portuguesa para importar a tal máquina trituradora de pedra, vinda da Colômbia.

Ora segundo o comunicado emitido pela Polícia Judiciária nesta sexta-feira, a partir daí as autoridades portuguesas começaram a monitorizar esse processo, assim como “a vinda de alguns suspeitos” a Portugal. O processo havia de ir parar a Espanha, mais precisamente a um armazém em Pontevedra, onde a trituradora foi instalada e se deu início a um “difícil processo de extração da pasta de coca” que transportava.

Depois, prossegue a nota, o produto começou a ser levado para uma moradia no meio de um bosque onde estava montado o laboratório clandestino. Ali acontecia o processo químico através do qual a pasta é transformada em cocaína, depois embalada e transportada para ser vendida.

A polícia conseguiu depois interceptar o primeiro desses transportes — uma carrinha com cerca de 100 quilos de cocaína que circulava perto de Madrid — e, desencadeando então a operação Mourente, começaram buscas e apreensões em várias regiões espanholas, também com o envolvimento da Polícia Judiciária.

As autoridades conseguiram apreender toda a pasta de coca que tinha sido transportada com a trituradora (1300 quilos de pasta e 151 de cloridrato de cocaína), além de toneladas de produtos químicos “altamente prejudiciais ao ambiente”, vários imóveis arrestados e “produtos financeiros de elevado valor.”

A PJ adianta ainda que as autoridades detiveram 18 pessoas, “entre colombianos, mexicanos e espanhóis”, que se encontram agora em prisão preventiva.

No vídeo revelado pelas autoridades, em que se mostra parte da operação, é possível ver vários desses indivíduos presos a cadeiras ou algemados no chão e blocos de droga embalados e enfeitados com o símbolo do Super Homem.