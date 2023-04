Elon Musk tem a ambição de levar humanos até Marte – mas até isso acontecer é preciso uma longa jornada, repleta de passos e testes. Esta segunda-feira, a empresa de exploração espacial de Musk, a SpaceX, prepara-se para mais uma prova de fogo, com o primeiro teste em órbita do sistema de foguetão Starship.

É a partir de Boca Chica, no Texas, que será feito este teste do primeiro sistema totalmente integrado Starship e do motor Super Heavy. A SpaceX está a trabalhar na exploração espacial recorrendo a um sistema de transporte reutilizável, em que será possível reaproveitar alguns componentes, com o objetivo de reduzir custos nesta atividade.

A SpaceX explica que, caso seja bem sucedida no teste em órbita, isso poderá ajudar a “humanidade a voltar à Lua e a viajar para Marte e mais além”. Até aqui, a empresa tem conseguido fazer voos sub-orbitais deste sistema.

O teste está marcado para esta segunda, com uma janela temporal que arranca às 8 horas locais, 14 horas em Lisboa, embora a empresa explique que pode sofrer alterações. Haverá uma transmissão em direto para acompanhar, que começará por volta das 13h15, 45 minutos antes de o foguetão descolar.

A SpaceX construiu a torre de foguetão mais alta do mundo, com 146 metros de altura. O foguetão também tem uma altura impressionante: com 120 metros de altura, mais alto do que a Estátua da Liberdade.

O sistema é composto por duas grandes partes: o motor de arranque Super Heavy e o foguetão em si, chamado Starship. Se tudo correr como planeado, após a fase de ascensão, passados 2 minutos e 57 segundos desde o arranque, haverá uma separação dos componentes e a parte inferior que auxilia o lançamento cairá no Golfo do México.

O Starship continuará a subir e, se o teste for bem sucedido, ao fim de uma hora e 17 minutos entrará em órbita. Mais tarde, deverá cair no Oceano Pacífico, aproximadamente uma hora e meia depois da descolagem.

Caso não estejam reunidas as condições para fazer o lançamento esta segunda, a Reuters refere que terça e quarta são as datas alternativas para a realização do teste.