Um vídeo com o rasto de um objeto a cruzar o céu foi captado do interior de um avião e está a circular nas redes sociais como sendo do meteoroide que foi visto em Portugal no passado fim de semana.

No vídeo gravado a partir do cockpit de um avião não é feita qualquer referência a um fenómeno astronómico e ouvem-se apenas vozes a comentarem o avistamento, colocando hipóteses que implicam ação humana. Ouve-se alguém dizer, em português, que “isso deve ser de satélite” e ainda que “eles não estão fazendo tripulados por enquanto”. Mas não há mais detalhes sobre o que está em causa, apenas a imagem de um objeto em trajetória ascendente, deixando um rasto significativo que é o que chama a atenção de quem faz o registo.

A publicação em análise refere que as imagens foram captadas a bordo de uma aeronave ao serviço da Latam Airlines Brasil. Nas imagens que acompanham o post, é possível identificar a matrícula do avião: PR-ADB, um aparelho que, de acordo com sites especializados em aviação, voa pela Latam Cargo Brasil, a maior empresa de transporte aéreo do país.

Também de acordo com sites especializados em aviação, no dia 18, quando as imagens terão sido captadas (ver tweet de Elon Musk mais abaixo), o avião da Latam Cargo Brasil realizou uma série de voos entre o Brasil, Estados Unidos e Colômbia. Nas últimas horas do dia, voou entre Bogotá (Colômbia) e Miami (Florida, nos Estados Unidos).

De acordo com dados da SpaceX, o lançamento do Falcon 9 ocorreu às 20h32 (horas locais). Nesse momento, o avião com matrícula PR-ADB encontrava-se a realizar um voo entre o Aeroporto Internacional El Dorado (Colômbia) e o Aeroporto Internacional de Miami (EUA).

O vídeo partilhado nas publicações em análise surgiu nas redes sociais na mesma semana em que foi notícia o avistamento de um meteoroide (ao entrar na atmosfera da Terra ganha o nome de meteoro) em Portugal, confirmado pelo Instituto de Astrofísica de Andaluzia. As associações entre as imagens partilhadas nesta publicação com esse fenómeno foram imediatas.

O facto de o objeto se deslocar na tal trajetória ascendente e ser visível durante tanto tempo, contraria a tese de se tratar do meteoroide visto em Portugal. E isto porque esse seguiu uma trajetória descendente e entrou na atmosfera a 161 mil quilómetros por hora, o que permitiu apenas um breve — mas muito luminoso — avistamento. Já o vídeo partilhado (que pode ver aqui) tem dois minutos e o rasto permanece no céu.

As imagens divulgadas nesta publicação assemelham-se às que foram registadas no lançamento de rockets da SpaceX, nomeadamente o Falcon 9. Estes são precisamente usados para colocar satélites na órbita da Terra e o rasto que deixam é semelhante ao que foi registado no vídeo em análise. Aliás, na rede social X foi publicado um vídeo de um lançamento registado também a partir de um avião e é possível identificar muitas semelhanças.

O vídeo que circula nas redes sociais captado a partir de um cockpit de avião não é do meteoroide que cruzou o céu português na noite de 17 de maio. O rasto deixado pelo objeto voador que não é identificado no vídeo não é compatível com o destes fenómenos astronómico. O meteoroide entrou na atmosfera a uma velocidade tal que não permitia uma visualização tão prolongada. Além disso, neste caso o objeto vai em trajetória ascendente, ao contrário do meteoroide avistado em Portugal, que estava em queda. Existem vídeos com o mesmo tipo de imagens que dizem respeito ao lançamento de rockets pela SpaceX.

