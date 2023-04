O dirigente da comunidade chinesa em Portugal Choi Man Hin considera a visita oficial a Lisboa do chefe do executivo de Macau, esta semana, “muito importante e construtiva” para as relações portuguesas com a China.

A visita de Ho Iat Seng “é muito importante e muito construtiva” das relações sino-portuguesas, afirmou Choi Man Hin, o homem que durante décadas foi o braço direito em Portugal do empresário luso-chinês e magnata do jogo Stanley Ho e hoje é presidente da Associação dos Comerciantes e Industriais Luso-Chineses (ACILC) em Portugal.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Porque “este tipo de intercâmbio nas relações bilaterais faz falta” e “é muito útil” para “o relacionamento entre as duas zonas e para os dois países, China e Portugal”, acrescentou a propósito da visita do chefe do executivo macaense, que começa no próximo dia 18.

“Portugal é uma plataforma para extensão de investimento daqui para outros países e até para a África”, realçou o antigo presidente do Conselho de Administração da Estoril Sol — empresa controlada na altura por Stanaley Ho, que continua até hoje a ser a proprietária do casino de Lisboa e gestora, entre outros, do Casino do Estoril.

No seu entender, a visita do chefe do executivo macaense a Portugal também “pode ser catalisadora” para que governantes portugueses “voltem a visitar Macau também”.

Choi realçou ainda que a visita do chefe do executivo de Macau ocorre depois do 10.º congresso do Partido Comunista Chinês, o mais importante evento da agenda política da China.

Desse encontro, “o chefe do executivo de Macau também recebeu indicações de contar a história da China de uma maneira mais certa”, mostrando que Pequim pode continuar a colaborar com outros países do mundo, adiantou.

No seu entender, Portugal pode ser um aliado da China na Europa e África.

“Por exemplo, se tiver qualquer situação económica que precisa de apoio do lado Macau, [o território] está preparado para ajudar [Portugal] para o seu bem”, exemplificou.

Choi não excluiu a possibilidade de “alguns ajustes”, ao longo do período da transição da administração do território de Macau para a China, definido no tratado entre Pequim e Lisboa, mas isso não será assunto desta visita.

O chefe do executivo de Macau visita Portugal entre 18 e 22 de abril, estando previstos encontros com o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, António Costa, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho.

A acompanhar Ho Iat Seng está uma comitiva de 50 empresários locais, com várias visitas a parceiros portugueses, com foco nos setores alimentar e farmacêutico.