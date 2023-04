Em atualização

Um ataque com faca num ginásio em Duisburgo, na Alemanha, deixou feriadas com gravidade pelo menos quatro pessoas, confirmaram as autoridades no local. O alegado autor do crime está em fuga e ainda não foi apanhado.

De acordo com a cadeia de televisão regional WDR, mais de uma centena de agentes da polícia acorreram ao local em resposta ao incidente. A autoria dos esfaqueamentos não é, para já, conhecida, havendo indícios contraditórios de que possam estar envolvidos dois atacantes.

A polícia da cidade vizinha de Essen começou por indicar que dois suspeitos entraram num ginásio no centro da cidade e começaram a esfaquear pessoas indiscriminadamente. Esta informação não foi confirmada pelas autoridades de Duisburgo; mais tarde, no Twitter, a polícia de Essen clarificou que “de acordo com o status atual, uma pessoa feriu outras com um objeto”.

Aktueller #Polizeieinsatz in der Schwanenstraße – #DU-Altstadt: Nach aktuellem Stand gehen wir von mindestens vier schwerverletzten Personen aus. #DU1804 https://t.co/yuwXVgZuCf — Polizei NRW E (@Polizei_NRW_E) April 18, 2023

O incidente terá tido origem no vestiário do ginásio. Para já, estão confirmados quatro feridos graves, que estão a receber tratamento hospitalar, não havendo registo de mortes. A polícia confirmou ainda que está em curso uma operação para tentar deter o responsável (ou responsáveis) pelo crime e pediu à população que evitasse o centro da cidade.

A presidente do parlamento alemão, Baerbel Bas, que é de Duisburgo, manifestou choque com o ataque.

“Terrível. Os meus pensamentos estão com os feridos. Espero que os serviços de emergência possam em breve esclarecer a situação ameaçadora”, destacou Bas através da rede social Twitter.