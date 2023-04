O treinador do Nacional disse esta segunda-feria que vai encarar a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal em futebol com “seriedade”, apesar de a eliminatória estar “praticamente resolvida”, devido à vitória do Sporting de Braga (5-0), no Funchal.

“Será um jogo que vamos querer jogar com seriedade e disputar, porque é um jogo para fazer e, nesse sentido, vamos tentar incutir aquilo que são as ideias da equipa e tentar confrontar com uma equipa que, de alguma forma, temos de ter a noção de que se vencer o Benfica está na luta pelo título da I Liga”, afirmou Filipe Cândido, na antevisão ao encontro da Taça de Portugal.

O timoneiro do conjunto insular, da II Liga, admitiu que o resultado avultado na primeira mão desta fase da competição coloca o Nacional com uma missão “extremamente difícil, de fazer com que a eliminatória volte a ter interesse” para as pretensões madeirenses.

“Queremos dignificar o clube que representamos e temos de o fazer até ao último minuto, para que as pessoas sintam orgulho, independentemente daquilo que aconteça no fim. Será um Nacional que se vai apresentar dessa forma neste jogo, independentemente da valia do adversário ou da eliminatória estar praticamente resolvida”, frisou o treinador, de 42 anos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Sobre o adversário, Filipe Cândido afirmou que “este ano se encontra fortíssimo” e, apesar de esperar um encontro difícil, garantiu que o conjunto nacionalista “vai querer impor as suas ideias, sendo forte fundamentalmente no momento defensivo e tentar sempre que possível espreitar o ataque para de alguma forma fazer golos”.

Comentando a valia dos arsenalistas, o treinador notou que têm qualidade mesmo nas opções menos recorrentes, sublinhando “a fase de muita confiança” que os minhotos atravessam.

“Independentemente das opções que possa tomar, mesmo aqueles que possam ser considerados segundas linhas, são jogadores que podem ser titulares nessa equipa, são jogadores que acrescentam, têm muita qualidade individual, estão numa fase com muita confiança e sabem que estão muito próximos de atingir a final da Taça e a poder discutir o campeonato da I Liga”, sublinhou Filipe Cândido.

Face à dificuldade em dar a volta ao resultado da primeira mão e a importância da visita ao FC Porto B, no domingo, para a II Liga, na qual os madeirenses lutam pela manutenção, o técnico alvinegro admitiu que terá de “ser prudente [nas escolhas] para que a equipa chegue com a energia necessária” ao jogo do campeonato.

“Tendo em conta também a razão das viagens que vamos ter, porque o jogo é terça-feira à noite e só regressamos na quarta-feira, para sábado ir novamente para o continente. Vamos ter de ser capazes e inteligentes na gestão que fazemos da semana e que possamos fazer, eventualmente, neste jogo”, concluiu.

O Nacional visita o Sporting de Braga, na terça-feira, às 19h30, em partida da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, tendo o primeiro encontro da eliminatória terminado com uma expressiva vitória do emblema bracarense (5-0).