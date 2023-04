Marcelo convidou, Lula aceitou, e o presidente do Brasil fez uma visita oficial a Portugal, cumprida desde dia 21 e até esta terça-feira.

A polémica motivada pela eventual presença do brasileiro na sessão solene do 25 de Abril foi resolvida com a organização de uma sessão de boas-vindas, antes da sessão comemorativa do 49º aniversário da Revolução dos Cravos. Mas nem assim o protesto ficou à porta.

Quando Lula da Silva entrou no hemiciclo o Chega não estava presente, quebrando assim o protocolo para visitas de Estado à Assembleia da República. Lá fora, o mesmo Chega organizara aquilo que prometeu ser a “maior manifestação contra um chefe de Estado de outro país de sempre”. Ainda no exterior, do outro lado da escadaria, manifestações a favor à vinda de Lula a Portugal.

O presidente do Brasil discursou, saiu e só depois a cerimónia solene do 25 de Abril começou. O momento contou com os discursos de cada um dos partidos representados na Assembleia da República, o presidente da Assembleia da República e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Veja a fotogaleria acima com as imagens de ambas as cerimónias e as manifestações contra e a favor à vinda de Lula a Portugal.