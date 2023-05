O Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, alertou esta segunda-feira que “mais de 800.000 pessoas” poderão fugir dos combates mortais no Sudão.

Até ao momento, pelo menos 73.000 pessoas chegaram aos países vizinhos do Sudão desde o início dos combates, em meados de abril, segundo o ACNUR, que tinha referido 50.000 pessoas na sexta-feira passada.

“O ACNUR, juntamente com os governos e os parceiros, está a preparar-se para a possibilidade de mais de 800.000 pessoas fugirem dos combates no Sudão para os países vizinhos”, afirmou Filippo Grandi na sua conta da rede social Twitter.

E acrescentou: “Esperamos que não chegue a esse ponto, mas se a violência não acabar, veremos mais pessoas obrigadas a fugir do Sudão em busca de segurança”.

Esta é a primeira vez que o ACNUR publica um número tão preciso para quantificar o número de pessoas que poderão fugir para os países vizinhos.

A agência da ONU para os refugiados tinha anteriormente mencionado “centenas de milhares” de pessoas.

Até agora a maioria das pessoas fugiu para o Chade e para o Sudão do Sul.

Em 25 de abril, o ACNUR tinha indicado que 270.000 pessoas poderiam refugiar-se nestes dois países, mas não deu pormenores sobre outros países vizinhos do Sudão, que também partilha fronteiras com o Egito, a Etiópia, a Eritreia, a Líbia e a República Centro-Africana.

Os combates, que já fizeram centenas de mortos, opõem desde 15 de abril as Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês) e o exército sudanês, na sequência de tensões sobre a reforma do exército e a integração dos paramilitares nas forças regulares, no âmbito de um processo político que visa repor o país na via democrática, após o golpe de Estado de 2021.

Tanto o Exército como as Forças de Apoio Rápido estiveram por detrás do golpe de Estado que derrubou o governo de transição do Sudão em outubro de 2021.

Ataques aéreos, tiroteios e explosões voltaram esta segunda-feira a abalar a capital sudanesa, apesar do anúncio de uma trégua nos combates entre o exército e os paramilitares, que colocaram o Sudão à beira de uma “catástrofe” humanitária e sanitária, segundo a ONU.