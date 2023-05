Em atualização

À segunda foi de vez e já começou o debate instrutório do processo BES/GES.

Logo no início, a defesa do principal arguido deste processo, Ricardo Salgado, antigo presidente do Grupo Espírito Santo (GES), apontou o agravamento do estado de saúde de Ricardo Salgado e voltou a pedir a realização “de perícia médica”, feita por “médicos especialistas em neurologia”.

Adriano Squilacce entregou ao coletivo de juízes um relatório médico assinado a 1 de maio, esta segunda-feira, feriado, que mostra, segundo o advogado, “a incapacidade de o arguido intervir ativamente”. A defesa de Salgado já tinha indicado que o ex-banqueiro não tinha condições de saúde para ir a julgamento, mas esta é a primeira vez que alega que, uma vez verificado o estado de incapacidade de Salgado para se defender na instrução, esta fase deve ser considerada nula. “O direito do arguido a intervir ativamente no debate instrutor é um direito fundamental”, disse Adriano Squilacce.

Ricardo Salgado “sofre de Alzheimer, verificou-se mediante verificação médica que o estado de saúde se agravou de tal forma, que o impede de intervir ativamente no debate instrutório”, acrescentou Adriano Squilacce. E citou o relatório médico, que refere que o estado de saúde do antigo presidente do GES se agravou nos últimos tempos, “nomeadamente o agravamento de memória, alteração do comportamento e da marcha”.

O documento médico aponta ainda “perda de autonomia para atividades básicas”, nomeadamente “incontinência”, e acrescenta que “deve ser mencionado que apresenta atualmente um defeito de memória e uma maior dificuldade para a realização de atividades cognitivas”. “Uma eventual rejeição (por parte do tribunal) da perícia significaria medo e pavor”, acrescentou o advogado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Há duas semanas, no âmbito de outro processo, o Tribunal Cível de Cascais deu, de forma inédita, luz verde ao pedido da defesa de Salgado para realizar uma perícia médica e ordenou ao Instituto de Medicina Legal que reunisse uma equipa de especialistas para atestar a doença do ex-banqueiro, continuou Squilacce, reforçando o pedido, que tem sido repetidamente colocado — e negado — ao longo da fase de instrução do caso BES/GES.

Já o Ministério Público reiterou que, “independentemente do agravamento do estado de saúde do arguido”, esta questão já tinha sido descartada e incluída nos autos, pelo que este novo requerimento por parte da defesa não fará sentido. “O pedido já tinha sido feito, já tinha sido decidido e não tem cabimento nesta fase”, disse o representante do MP.

O início deste debate instrutório estava marcado para o dia 11 de abril, mas acabou por ser adiado, já que três dos 26 arguidos — 22 pessoas e quatro empresas — não foram notificados para o início desta fase.

O advogado Tiago Rodrigues Bastos disse que os dois arguidos que residem na Suíça, Etienne Cadosch e Michel Creton, e a sociedade Eurofin, que este advogado representa, não foram notificados para o debate instrutório. “Uns arguidos são tratados de uma forma e outros de outra. Independentemente disso, a notificação tem de ser feita ao arguido”, referiu.

Esta sessão coincide ainda com a greve dos funcionários judiciais, que estão em protestos desde janeiro e, devido a estas paralisações, já foram adiadas milhares de diligências por todo o país.

Durante esta semana, mantém-se a greve, mas foi o próprio Sindicato dos Oficiais de Justiça (SOJ) que pediu aos trabalhadores para não fazerem greve no Tribunal de Monsanto, para que fosse possível realizar o debate instrutório do caso BES/GES.