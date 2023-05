Em atualização

Ed Sheeran não plagiou Marvin Gaye. A justiça dos Estados Unidos deu razão ao cantor britânico na disputa contra os herdeiros do co-autor de “Let’s Get it On”, Ed Townsend, que o acusavam de ter deliberadamente copiado partes do tema de 1973 na sua música “Thinking Out Loud”, lançada em 2014, e procuravam uma indemnização de 100 milhões de euros por violação de direitos de autor.

O veredito do tribunal de Manhattan não concordou, e ficou do lado de Sheeran, que manteve que a música era uma criação original sua. O cantor tinha afirmado que, caso fosse considerado culpado, desistiria da indústria musical.

“Estou obviamente muito feliz com o resultado deste caso” disse Sheeran numa declaração preparada à saída do tribunal. “Ao mesmo tempo, estou incrivelmente furstrado que alegações sem fundamento como esta consigam sequer chegar a tribunal”.

"It looks I'm not having to retire from my day job after all."

Ed Sheeran says he is "unbelievably frustrated" that "baseless claims like this are able to go to court at all" after he won his copyright trial in New York.

Full story: https://t.co/45YQUypFYR pic.twitter.com/SFlCn1nvgO

— Sky News (@SkyNews) May 4, 2023