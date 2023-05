Foi detido na Sérvia um suspeito relacionado com o segundo tiroteio que ocorreu esta semana na Sérvia, segundo a imprensa local citada pela BBC. Neste segundo incidente, oito pessoas morreram e pelo menos 10 ficaram feridas – o relato feito pela imprensa é que o suspeito terá disparado uma arma automática a bordo de um veículo em movimento.

O incidente ocorreu perto de Dubona, uma aldeia 60 quilómetros a sul de Belgrado. O suspeito estava em fuga, segundo acrescenta a imprensa, notando que ao início desta manhã de sexta-feira forças policiais especiais intervieram em Dubona e, também, em Mladenovac. As forças policiais cercaram a região de Dubona, fazendo parar carros que foram investigados à procura do suspeito, numa operação onde participaram helicópteros e drones.

Na quarta-feira passada, um adolescente tinha matado nove pessoas numa escola em Belgrado, o pior assassínio em massa que ocorreu no país em vários anos. Quando surgiu a notícia deste segundo incidente, foi descrito que um homem com cerca de 20 anos tinha tido uma discussão com um agente da autoridade num parque público e, depois dessa discussão, disparou vários tiros a partir de um veículo, atingindo várias pessoas todas jovens (nascidas após o ano de 2000, segundo a imprensa).