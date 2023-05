A pneumologista Sofia Ravara saudou as alterações à Lei do Tabaco esta quarta-feira anunciadas, defendendo que se forem aprovadas sem exceções pelo parlamento irão contribuir para travar o consumo, sobretudo nos jovens, mas também diminuir as desigualdades sociais.

“Alguns grupos populacionais socialmente mais desfavorecidos lucram muito com uma legislação eficaz e abrangente, porque é a única maneira de proteger essas populações que não conseguem deixar de fumar”, disse à agência Lusa a coordenadora da comissão de tabagismo da Sociedade Portuguesa de Pneumologia.

Sofia Ravara defendeu que não se consegue prevenir o tabagismo “só com educação para a saúde, que também existe pouco”, porque estas populações têm “muito menor literacia em geral e em saúde e menos recursos cognitivos”, além de viverem num ambiente demasiado “pró-tabágico para conseguirem perceber as mensagens de educação para a saúde e depois aplicá-las no seu dia-a-dia”.

Por isso, vincou, “ao implementarmos este pacote de medidas, que espero que sejam implementadas sem exceções pela Assembleia da República, estamos também a contribuir para diminuir as desigualdades sociais e as desigualdades em saúde, porque o tabaco também é um marcador das desigualdades sociais”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Nós sabemos que cada vez mais fumam as populações socialmente mais desfavorecidas. (…) Fumam mais, adoecem também mais, morrem mais, têm menos acesso (…) aos cuidados de saúde e têm muito mais dificuldade para deixar de fumar. Acho que estas medidas são muito importantes”, elucidou.

Sofia Ravara destacou a importância de ser um pacote de medidas que vai além das preconizadas pela diretiva europeia que equipara o tabaco aquecido ao tabaco convencional.

As alterações à Lei do Tabaco esta quarta-feira anunciadas, que deverão ser aprovadas na quinta-feira em Conselho de Ministros, foram motivadas essencialmente pela necessidade de transpor para a legislação nacional a diretiva europeia, de 29 de junho de 2022, que equipara o tabaco aquecido a outros produtos do tabaco, proibindo a venda de tabaco aquecido com aromas.

“Nós sabemos que os sabores são muito apelativos para as gerações mais jovens experimentarem estes novos produtos e para os continuarem a usar”, afirmou.

Para a pneumologista, “a próxima questão essencial” é que o tabaco aquecido e os cigarros eletrónicos sejam taxados de “uma forma eficaz e consistente e igual ao tabaco convencional, aproveitando a oportunidade da negociação do Orçamento de Estado, o que permitia o aumento dos impostos de um modo consistente e acima da inflação”.

Assinalando que os impostos do tabaco em Portugal não têm acompanhado a inflação, defendeu que os impostos sobre o tabaco deviam aumentar anualmente e uma parcela das receitas para o Estado, como já aconteceu há alguns anos, devia ser aplicada na promoção e campanhas de educação para a saúde e prevenção do tabagismo e para a comparticipação e apoio financeiro aos fumadores que querem deixar o vício.

Devia ser igualmente aplicada na “fiscalização das leis de prevenção do tabagismo que não são eficazmente fiscalizadas”.

Outra medida defendida por Sofia Ravara é o aumento do preço do tabaco como resultado duma taxação eficaz e consistente, sublinhando que é a “medida isolada” com mais impacto para travar o consumo.

Analisando as medidas propostas pelo Governo, a pneumologista salientou a importância de alargar a proibição de fumar ao ar livre nos perímetros de acesso ao público de locais, como hospitais, centros de saúde, escolas, universidades, recintos desportivos, paragem de transportes públicos.

“É a única maneira de evitar a contaminação dos edifícios interiores”, uma vez que o fumo do tabaco, dos cigarros eletrónicos e do tabaco aquecido entra para o interior dos edifícios se as pessoas fumarem à porta.

Por outro lado, também é “uma ajuda enorme” para os fumadores quererem deixar de fumar. E muda a norma social em relação à aceitação do tabagismo, prevenindo o consumo pelos jovens e promovendo a cessação do consumo dos fumadores adultos

Contou que há muitos fumadores que vão à consulta antitabágica que dizem que uma das razões pelas quais querem deixar de fumar é porque sentem que são os únicos que fumam e que de certa maneira já não é tão bem aceite socialmente fumar.