O presidente do Conselho Económico e Social (CES), Francisco Assis, afirmou esta quarta-feira que o ministro das Infraestruturas devia ter mantido a decisão sobre a demissão, mesmo depois de o primeiro-ministro ter recusado aceitá-la. No programa “Grande Entrevista” da RTP 3, este foi um dos temas em destaque, com o militante do Partido Socialista a sublinhar que o caso que envolve João Galamba “tem claramente uma responsabilidade política”.

“Creio que tinha prestado um bom serviço, até ao bom relacionamento institucional do país, se tivesse tomado a decisão de dizer ao primeiro-ministro, António Costa, que ficou muito grato com a sua a solidariedade, mas que ia manter a decisão de pôr o lugar à disposição“, afirmou.

Durante a entrevista à RTP3, Francisco Assis também teceu considerações sobre a intervenção do Serviço de Informações de Segurança (SIS) na recuperação do computador levado pelo ex-adjunto de João Galamba do Ministério das Infraestruturas, Frederico Pinheiro, após ter sido exonerado. “É evidente que o que se passou é grave”, sublinhou, acrescentando que ficou com dúvidas sobre a atuação das “secretas” e que esta é uma questão que tem de ser resolvida.

