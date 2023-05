Tenha sido por coincidência, tenha sido propositado, é obra a estreia de “Mal Viver” e “Viver Mal” ter sido apontada para tão perto do Dia da Mãe. É que esta dupla de filmes de João Canijo (o primeiro recebeu o Urso de Prata — Prémio do Júri do Festival de Berlim) passada no mesmo local (um hotel familiar do Norte, algo descuidado e em dificuldades financeiras) e no mesmo espaço de tempo (um fim-de-semana), contém a maior e a mais heterogénea coleção de mães de pesadelo de que tenho memória no cinema. Mães sufocantes, mães secas de amor, mães descaradamente amorais, mães incapazes de o ser, mães intoxicantes, é só escolher.

Os dois filmes funcionam como verso e reverso. A ação principal de “Mal Viver” é o plano secundário de “Viver Mal”, e vice-versa. E além de unidade de espaço e de tempo, têm também a juntá-los a forte cola de uma mesma visão da família enquanto lugar de infelicidade, desavença e deceção, e da mãe como elemento pernicioso à existência dos filhos (quer em “Mal Viver”, quer em “Viver Mal”, o pai é uma figura ausente, desaparecida ou apenas mencionada de passagem), mesmo quando ela protesta com veemência, ou entre lágrimas e soluços, que fez ou está a fazer tudo pelo bem deles.

[Veja o “trailer” de “Mal Viver”:]

