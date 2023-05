Foi limpinho. Numa das deslocações mais complicadas do Campeonato e na penúltima saída de casa antes do fim da temporada, o Benfica goleou o Portimonense sem qualquer margem para dúvidas e colocou-se a uma única vitória da conquista do título. Uma vitória que pode surgir já na próxima jornada, em Alvalade e contra o Sporting, ou no derradeiro dia da competição, na Luz e perante o Santa Clara.

Os encarnados chegaram à quarta vitória consecutiva e aos 83 pontos ao fim de 32 jornadas, o melhor registo pontual desde que o triunfo vale três pontos na Primeira Liga. Se ganhar os dois jogos que faltam, o Benfica estabelece um novo recorde pessoal no Campeonato — sendo que o atual registo máximo de pontos data de 2015/16, quando chegou aos 88. A equipa de Roger Schmidt marcou cinco golos num único jogo pela 7.ª vez esta temporada e Gonçalo Ramos, a título individual, voltou a marcar ao fim sete partidas de seca e isolou-se na liderança dos melhores marcadores da Liga.

João Neves, que voltou a ser titular e voltou a cumprir 90 minutos ao mais alto nível, foi eleito o Homem do Jogo e representou a equipa na zona de entrevistas rápidas. “Foi um bom jogo. Estudámos o adversário, pusemos em prática o que treinámos. Estivemos muito bem e é isso que se pede, só dependemos de nós até ao final do Campeonato e isso é o mais importante. A entrada forte foi a mística benfiquista, entrar forte, pensar em ganhar desde o primeiro ao último minuto. Foi assim que fizemos e é assim que vamos continuar a fazer. O importante não é o individual, é o coletivo. É o Benfica. Só quero dar alegrias ao Benfica. Não nos sentimos campeões. Só dependemos de nós e do nosso trabalho e é isso que vamos fazer”, explicou o jovem médio.

Se convertermos todas as épocas a 3 pts/vitória, o Benfica tem a sua 2.ª melhor pontuação de sempre à 32.ª jornada, só batido pelos 85 em 1990/91 pic.twitter.com/TK3KCIhMbj — Playmaker (@playmaker_PT) May 13, 2023

E Roger Schmidt, também na flash interview, seguiu a mesma lógica de pensamento. “Sinto-me 0% campeão. Não somos campeões, não está decidido. Respeito o futebol, os adversários, isso é claro. Agora, temos uma situação em que podemos ser campeões com mais uma vitória. Mas é um jogo muito difícil com o Sporting”, defendeu o treinador alemão antes de realizar uma breve análise do encontro.

“Era um jogo difícil, o Portimonense é uma equipa muito física. Precisávamos dos três pontos e queríamos utilizar todos os 90 minutos para mostrar que estávamos à procura do golo, que queríamos matar o jogo no momento certo, o mais cedo possível. A equipa mostrou grande atitude, espírito, conhecimento do jogo. Criámos muitas ocasiões. Podíamos ter marcado mais do que cinco golos. Merecemos ganhar. A equipa mostra, semana após semana, que não quer parar, que ser campeã. E agora temos de dar mais um passo”, disse Schmidt.

Musa foi o 5.º jogador do Benfica a marcar 10 + ⚽ golos esta época:

26 Gonçalo Ramos

23 João Mário

13 Rafa Silva

12 David Neres

11 Musa pic.twitter.com/kOl4flRinu — Playmaker (@playmaker_PT) May 13, 2023

Mais à frente, o técnico encarnado sublinhou a importância do golo de Grimaldo ainda dentro dos cinco minutos iniciais. “Foi falado antes do jogo. Criámos ocasiões a abrir nos últimos três jogos que ganhámos, mas não marcámos e hoje queríamos mudar um bocadinho, estar mais focados nas oportunidades criadas. Foi importante marcar golos, para ter mais calma. Queríamos mexer com o jogo para o nosso lado e fizemos isso”, acrescentou, comentando a ideia de esta ter sido a melhor exibição do Benfica nas últimas jornadas.

“Penso que, nos últimos jogos, estivemos a alto nível. No passado sábado foi um jogo diferente, contra outro oponente. Com todo o respeito pelo Portimonense, o Sp. Braga também está a ter uma época de topo. Neste final de época estamos a jogar um futebol de topo. É o que queremos, os jogadores estão capazes, são bons sinais. Os jogadores ainda estão frescos o suficiente para jogar um futebol de topo e com intensidade”, terminou Roger Schmidt.