Os acompanhantes dos doentes do serviço de Urgência do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) vão poder, a partir de terça-feira, obter informações em tempo real, através da aplicação My CHUC, informou esta segunda-feira a instituição.

Em comunicado, o CHUC referiu que a aplicação permitirá acompanhar “o percurso e obter informações” dos doentes do serviço de urgência do polo HUC (Hospitais da Universidade de Coimbra) e do polo HG (Hospital Geral).

“Aquando da inscrição do doente no serviço de Urgência, deve ser dada indicação do nome e contacto de familiar/amigo que acompanha o doente para que o mesmo possa acompanhar o seu percurso” enquanto este lá permanecer.

Se o doente ou o acompanhante não tiveram a aplicação My CHUC instalada, “os dados poderão ser, igualmente, enviados pelo CHUC através de SMS (Serviço de Mensagens Curtas), para o contacto de telemóvel fornecido aquando da inscrição do doente”, acrescentou.

Segundo o CHUC, esta aplicação, que foi lançada em novembro de 2021, “permite ao utente a visualização detalhada dos seus agendamentos, da sua situação em lista de espera para consulta e para cirurgia, bem como a possibilidade de consultar o seu histórico”.

“Estão também disponíveis, para além desta nova funcionalidade, itens como informações úteis, tempos médios de espera nos serviços de Urgência do CHUC, farmácias de serviço, notícias do CHUC”.

A My CHUC só tem acesso disponível para utentes com mais de 16 anos. Caso se trate de um doente com idade inferior, o acompanhante receberá as informações via SMS.