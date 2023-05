Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

O líder do grupo Wagner está cada vez mais isolado. As tensões crescentes entre Yevgeny Prigozhin e os responsáveis do Kremlin estarão a levar vários responsáveis políticos russos a afastarem-se – e, em alguns casos, a serem intimidados – a deixarem de cooperar com a organização mercenária.

A conclusão é do mais recente relatório do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW, na sigla original), que ilustra a posição difícil em que Prigozhin se encontra, afirmando mesmo que o líder mercenário se encontra cada vez mais ostracizado pela elite política russa e que o seu futuro neste momento está dependente da vontade de Vladimir Putin.

O relatório do think tank norte-americano afirma que certos oficiais afiliados com o líder mercenário estarão a ser intimidados pelos siloviki – figuras do aparelho político do Kremlin, geralmente com um passado militar ou nos serviços secretos – para se afastarem de Prigozhin e deixarem de cooperar com o grupo Wagner.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O ISW cita canais de Telegram, alegadamente afiliados com o Ministério da Defesa e com a própria presidência russa, que afirmam que Yevgeny Prigozhin “está a perder contacto com o presidente da Duma estatal [ndr:a câmara baixa do parlamento russo], Vyacheslav Volodin, e teve uma discussão com o chefe de gabinete da presidência russa, Serguei Kiryenko, que inicialmente apoiava as suas iniciativas”.

O mesmo canal referiu no entanto que Prigozhin ainda se mantém em contacto com o Presidente russo e a sua administração, e descreve a situação em termos claros: “O seu futuro está inteiramente nas mãos de Putin”.

Ao longo dos meses, muito se tem feito acerca das eventuais ambições políticas do líder do grupo Wagner. Os siloviki, pela sua parte, têm tentado dissuadi-lo, “assustando-o a obedecer”. No entanto, o Instituto para o Estudo da Guerra não crê que a estratégia esteja a resultar.

“Prigozhin afirmou que está disposto a enfrentar os ‘burocratas’ e acusou-os de tentarem ganhar autoridade às custas do grupo Wagner, que está a travar a guerra”, pode ler-se no relatório, que acrescenta ainda que o oligarca “acusou oficiais anónimos de mostrarem apatia perante as mortes russas na linha da frente”.

Contraofensiva ucraniana em Kherson “é para esquecer”, diz relatório

Além da intriga política em Moscovo, o relatório abordou ainda a questão da muito aguardada contraofensiva ucraniana. Os detalhes da operação continuam envoltos em mistério; no entanto, o ISW deixou antever que uma ofensiva em Kherson não estará em cima da mesa.

Com efeito, oficiais ucranianos terão sinalizado à comunidade de informação internacional que a ideia de uma operação na região, sob controlo russo desde o início da guerra, está fora de questão. Em causa estará o terreno difícil na margem direita do Rio Dnipro, que causaria “constrangimentos” a quaisquer atividades militares de Kiev.

A porta-voz chefe das Forças do Sul da Ucrânia, Natalya Humenyuk, “instou o espaço de informação a ‘esquecer’ atividades ofensivas ucranianas na direção de Kherson”, menciona o relatório do think tank.