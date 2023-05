Podem os milhares de adeptos do Benfica presentes em Alvalade ficar a celebrar um resultado que não dava o título em casa do rival? Em condições normais, não. Pela forma como aconteceu, sim. E foi isso que acabou mesmo por acontecer com o 2-2 marcado por João Neves no quarto minuto de descontos, levando a falange encarnada à explosão apesar de não ter sido suficiente para fechar em definitivo as contas. Aliás, se as águias não conseguiram celebrar frente ao rival, ainda foram capazes de tirar um último objetivo do Sporting.

Com o empate consentido na parte final da partida, os leões não aproveitaram a igualdade do Sp. Braga no Bessa frente ao Boavista e ficaram arredados de vez da luta pelo terceiro lugar (e consequente acesso à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões). Ou seja, os minhotos, que na última jornada vão receber o já despromovido P. Ferreira, já garantiram o último lugar do pódio neste Campeonato. Falta… o primeiro.

Face à enorme vantagem nos golos marcados e sofridos, o Benfica fica apenas a precisar de um empate na Luz frente ao Santa Clara na última jornada para celebrar a conquista do 38.º Campeonato mas o FC Porto ainda continua a ter matematicamente hipóteses de revalidar o título. O que terá de acontecer? Partindo do pressuposto que os azuis e brancos não conseguirão anular os 11 golos na diferença entre marcdos e sofridos para os encarnados, terão de vencer o V. Guimarães no Dragão e esperar que os açorianos, que já estão despromovidos à Segunda Liga, consigam ganhar no Estádio da Luz ao conjunto de Roger Schmidt. Nesta fase, o Benfica tem 79-20 nos golos marcados e sofridos (mais 59) e o FC Porto 70-22 (mais 48).

Em atualização