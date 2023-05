(Em atualização)

As sondagens à boca das urnas dão a vitória ao partido conservador Nova Democracia, que disputa este domingo as eleições legislativas na Grécia. De acordo com uma sondagem realizada por seis agências, citada pela Reuters, o partido do atual primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, terá conseguido entre 36% a 40% dos votos.

Em segundo lugar nesta primeira sondagem surge o partido de esquerda Syriza, que governou a Grécia entre 2015 e 2019. O principal opositor da Nova Democracia, liderado pelo ex-primeiro-ministro Alexis Tsipras, terá alcançado 25% a 29% dos votos. Já o partido de centro-esquerda Pasok terá entre 9,5% e 12,5%, uma previsão que, a confirmar-se, o deixará em terceiro lugar.

De acordo com as leis eleitorais introduzidas pelo Syriza durante o seu período governativo, um partido precisa de alcançar 45% dos votos para conseguir a maioria absoluta no parlamento grego, com 300 lugares. É pouco provável que isso venha acontecer este domingo, refere o Financial Times, lembrando que é provável que o Nova Democracia tenha de formar uma coligação para continuar no governo.

A Constituição grega diz que, após as eleições, o partido vencedor tem três dias para formar um governo de coligação. Se não conseguir chegar a um acordo, é dada uma oportunidade aos partidos que ficaram em segundo e terceiro lugar na votação, explica o mesmo jornal.